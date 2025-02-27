В Уфе обозначили сроки строительства зоопарка

Posted 27 февраля, 08:23
Published 27 февраля, 08:23
Modified 27 февраля, 09:49
Updated 27 февраля, 09:49
Так, старт устройства зоопарка намечен на 2027 год. Хабиров напомнил, что он расположится в парке Лесоводов Башкирии. Кстати, как именно будет выглядеть новый, и, для некоторых, долгожданный объект вы можете посмотреть здесь.
Также Хабиров отметил важность обновления Русского драмтеатра и ремонта Госцирка. Кроме того, он попросил ускорить работы по проекту «Южные ворота», куда входит многострадальная улица Пугачёва, и быстрее завершить ремонт арочного моста через Белую.
В своих соцсетях по поводу заседания Горсовета руководитель региона отметил, что ежегодно население Уфы прирастает на 5-6 тысяч человек. Это значит, что нужны новые школы, поликлиники и другие соцобъекты, в том числе, в отдалённых районах.