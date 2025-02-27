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Posted 27 февраля, 08:23

Published 27 февраля, 08:23

Modified 27 февраля, 09:49

Updated 27 февраля, 09:49

Хабиров назвал сроки строительства зоопарка в Уфе

В Уфе обозначили сроки строительства зоопарка

27 февраля 2025, 08:23
Фото: mkset.ru.

Хабиров назвал сроки строительства зоопарка в Уфе

Глава Башкирии Радий Хабиров на заседании Горсовета назвал сроки начала строительства зоопарка в столице региона, следует из видеотрансляции в группе городской думы в четверг, 27 февраля.

Так, старт устройства зоопарка намечен на 2027 год. Хабиров напомнил, что он расположится в парке Лесоводов Башкирии. Кстати, как именно будет выглядеть новый, и, для некоторых, долгожданный объект вы можете посмотреть здесь.

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Также Хабиров отметил важность обновления Русского драмтеатра и ремонта Госцирка. Кроме того, он попросил ускорить работы по проекту «Южные ворота», куда входит многострадальная улица Пугачёва, и быстрее завершить ремонт арочного моста через Белую.

В своих соцсетях по поводу заседания Горсовета руководитель региона отметил, что ежегодно население Уфы прирастает на 5-6 тысяч человек. Это значит, что нужны новые школы, поликлиники и другие соцобъекты, в том числе, в отдалённых районах.

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