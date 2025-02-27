В Уфе обозначили сроки строительства зоопарка

В своих соцсетях по поводу заседания Горсовета руководитель региона отметил, что ежегодно население Уфы прирастает на 5-6 тысяч человек. Это значит, что нужны новые школы, поликлиники и другие соцобъекты, в том числе, в отдалённых районах.