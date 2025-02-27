В Башкирии возле «рукавов» пропала женщина

Чтобы избежать неприятностей в подобных случаях, специалисты советуют не гулять в незнакомых местах, а если вы отправились в пешее путешествие — брать с собой запасы еды и воды, заряжать аккумуляторы техники и предпринимать иные меры предосторожности. Перед путешествием лучше расскажите о планах своим родным или знакомым, чтобы, в случае чего, знать, где вас искать.