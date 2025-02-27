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Posted 27 февраля, 08:54

Published 27 февраля, 08:54

Modified 27 февраля, 09:41

Updated 27 февраля, 09:41

Женщина пропала в Башкирии

В Башкирии возле «рукавов» пропала женщина

27 февраля 2025, 08:54
Фото: 1MI.

Женщина пропала в Башкирии

Женщина пропала возле садов «Азикеевские рукава» в Белорецком районе, сообщает Госкомитет Республики Башкортостан по ЧС в четверг, 27 февраля.

О заблудившейся жительнице района в экстренные службы сообщили её близкие. Спасатели Госкомитета выехали искать женщину.

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Вскоре она была найдена живой, но с переохлаждением в садовом домике вышеуказанных садов. Спасатели передали её полицейским.

Чтобы избежать неприятностей в подобных случаях, специалисты советуют не гулять в незнакомых местах, а если вы отправились в пешее путешествие — брать с собой запасы еды и воды, заряжать аккумуляторы техники и предпринимать иные меры предосторожности. Перед путешествием лучше расскажите о планах своим родным или знакомым, чтобы, в случае чего, знать, где вас искать.

Ранее сообщалось, что молодой житель Башкирии заплутал, ища свою корову.

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