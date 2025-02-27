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Posted 27 февраля, 11:16

Published 27 февраля, 11:16

Modified 27 февраля, 14:38

Updated 27 февраля, 14:38

Стерлитамак отказался от налога на туризм

В Башкирии отменили налоги

27 февраля 2025, 11:16
Фото: Яндекс Карты.

Стерлитамак отказался от налога на туризм

Городские власти Стерлитамака внезапно отказались от туристического налога, информирует в четверг, 27 февраля, «Башинформ».

Депутаты Стерлитамака на очередном заседании приняли решение об отмене туристического налога, который действовал с 1 января 2025 года. Причины такого резкого изменения курса не озвучиваются.

— Туристический налог отменили решением Совета. С ним можно ознакомиться на сайте представительного органа города, — лаконично сообщили в пресс-службе администрации Стерлитамака.

Напомним, что согласно ранее принятому решению, туристические объекты должны были платить в бюджет города 1% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей в сутки за каждого постояльца. К 2029 году ставка должна была вырасти до 5%. Интересно, что в других городах Башкирии, таких как Кумертау, Учалы, Бирск, Белебей, Белорецк и Октябрьский, туристические сборы по-прежнему взимаются.

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Как ранее сообщал Mkset, в Абзелиловском районе региона появится новый туристический объект.

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