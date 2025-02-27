В Башкирии отменили налоги

Posted 27 февраля, 11:16
Published 27 февраля, 11:16
Modified 27 февраля, 14:38
Updated 27 февраля, 14:38
Депутаты Стерлитамака на очередном заседании приняли решение об отмене туристического налога, который действовал с 1 января 2025 года. Причины такого резкого изменения курса не озвучиваются.
— Туристический налог отменили решением Совета. С ним можно ознакомиться на сайте представительного органа города, — лаконично сообщили в пресс-службе администрации Стерлитамака.
Напомним, что согласно ранее принятому решению, туристические объекты должны были платить в бюджет города 1% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей в сутки за каждого постояльца. К 2029 году ставка должна была вырасти до 5%. Интересно, что в других городах Башкирии, таких как Кумертау, Учалы, Бирск, Белебей, Белорецк и Октябрьский, туристические сборы по-прежнему взимаются.