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Posted 27 февраля, 06:28

Published 27 февраля, 06:28

Modified 27 февраля, 06:32

Updated 27 февраля, 06:32

Владелец собаки в Башкирии ответил за покусанную девочку

В Башкирии наказали хозяина покусавшей ребёнка собаки

27 февраля 2025, 06:28
Фото: 1MI.

Владелец собаки в Башкирии ответил за покусанную девочку

В башкирском городе Октябрьский состоялся суд над владельцем собаки, которая покусала ребёнка, сообщает прокуратура Башкирии в четверг, 27 февраля.

В июле прошлого года на улице Севастопольской среди бела дня на восьмилетнюю девочку напала собака и покусала её. Как выяснилось, у животного был хозяин, но он ничего не сделал, чтобы предотвратить трагичный инцидент.

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Надзорное ведомство обратилось в суд, чтобы взыскать вред, причинённый малышке. Суд обязал владельца животного выплатить девочке ₽150 тысяч. Также мужчину оштрафовали на ₽10 тысяч за то, что он не умеет содержать своё животное.

Ранее Mkset писал о том, что стаи бродячих собак терроризируют некоторые улицы крупного района «Зелёная роща» в столице Республики Башкортостан. Было опубликовано видео одной из стай.

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