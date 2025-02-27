В Башкирии наказали хозяина покусавшей ребёнка собаки

Posted 27 февраля, 06:28
Published 27 февраля, 06:28
Modified 27 февраля, 06:32
Updated 27 февраля, 06:32
В июле прошлого года на улице Севастопольской среди бела дня на восьмилетнюю девочку напала собака и покусала её. Как выяснилось, у животного был хозяин, но он ничего не сделал, чтобы предотвратить трагичный инцидент.
Надзорное ведомство обратилось в суд, чтобы взыскать вред, причинённый малышке. Суд обязал владельца животного выплатить девочке ₽150 тысяч. Также мужчину оштрафовали на ₽10 тысяч за то, что он не умеет содержать своё животное.
Ранее Mkset писал о том, что стаи бродячих собак терроризируют некоторые улицы крупного района «Зелёная роща» в столице Республики Башкортостан. Было опубликовано видео одной из стай.