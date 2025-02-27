В Башкирии гремят взрывы

Posted 27 февраля, 10:03
Published 27 февраля, 10:03
Modified 27 февраля, 10:27
Updated 27 февраля, 10:27
В Башкирии стартовали взрывные работы на реках, где из-за скопления льда может возникнуть угроза затопления. Первым «под раздачу» попал речной участок на Уршаке в Чишминском районе. Эта извилистая река, скованная льдом, протекает вблизи населенных пунктов, и с приходом тепла может создать серьезные проблемы строениям и людям.
Каждую весну, чтобы предотвратить наводнения, в Башкирии проводят целый комплекс мер. Помимо взрывных работ, это распиловка и чернение льда. Все это делается на участках рек, где наиболее вероятны ледовые заторы, особенно вблизи мостов. После взрывов лед становится более рыхлым и хрупким, что позволяет течению воды и теплу быстрее разрушить его и избежать образования заторов.
Взрывные работы проводятся спасателями Госкомитета РБ по ЧС совместно с военнослужащими инженерных войск и взрывниками из лицензированных организаций. Такие «спецоперации» будут проводиться и в дальнейшем, по мере необходимости, в местах, где существует риск образования ледовых заторов.
Как ранее сообщал Mkset, тревога коллег и оперативная работа спасателей помогли вызволить мужчину из труднодоступной локации Куюргазинского района.