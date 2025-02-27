В Башкирии гремят взрывы

Каждую весну, чтобы предотвратить наводнения, в Башкирии проводят целый комплекс мер. Помимо взрывных работ, это распиловка и чернение льда. Все это делается на участках рек, где наиболее вероятны ледовые заторы, особенно вблизи мостов. После взрывов лед становится более рыхлым и хрупким, что позволяет течению воды и теплу быстрее разрушить его и избежать образования заторов.