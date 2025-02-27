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Posted 27 февраля, 10:03

Published 27 февраля, 10:03

Modified 27 февраля, 10:27

Updated 27 февраля, 10:27

Пропуск паводка начали в Башкирии

В Башкирии гремят взрывы

27 февраля 2025, 10:03
Фото: TG: Кирилл Первов.

Пропуск паводка начали в Башкирии

Чтобы избежать затоплений, спасатели прибегают к радикальным мерам, сообщает в четверг, 27 февраля, председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.

В Башкирии стартовали взрывные работы на реках, где из-за скопления льда может возникнуть угроза затопления. Первым «под раздачу» попал речной участок на Уршаке в Чишминском районе. Эта извилистая река, скованная льдом, протекает вблизи населенных пунктов, и с приходом тепла может создать серьезные проблемы строениям и людям.

Каждую весну, чтобы предотвратить наводнения, в Башкирии проводят целый комплекс мер. Помимо взрывных работ, это распиловка и чернение льда. Все это делается на участках рек, где наиболее вероятны ледовые заторы, особенно вблизи мостов. После взрывов лед становится более рыхлым и хрупким, что позволяет течению воды и теплу быстрее разрушить его и избежать образования заторов.

Взрывные работы проводятся спасателями Госкомитета РБ по ЧС совместно с военнослужащими инженерных войск и взрывниками из лицензированных организаций. Такие «спецоперации» будут проводиться и в дальнейшем, по мере необходимости, в местах, где существует риск образования ледовых заторов.

Как ранее сообщал Mkset, тревога коллег и оперативная работа спасателей помогли вызволить мужчину из труднодоступной локации Куюргазинского района.

Башкирский работник попал в ловушку
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