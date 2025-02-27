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Posted 27 февраля, 05:48

Published 27 февраля, 05:48

Modified 27 февраля, 05:51

Updated 27 февраля, 05:51

Уфимские воздухоплаватели установили рекорд

Уфимцы провели 18 часов в небе

27 февраля 2025, 05:48
Фото: 1MI.

Уфимские воздухоплаватели установили рекорд

Воздухоплаватели из столицы Республики Башкортостан установили рекорд по продолжительности одиночного беспересадочного полета на аэростате, проведя в небе 18 часов, сообщает ГТРК Башкортостан в четверге, 27 февраля.

Такого в нашей стране не делал ни один пилот теплового аэростата, а вот Руслану Кильмаматову это удалось. Подготовка к рекорду длилась несколько недель. К взлёту аппарат готовила целая команда, корзина была увешана аж 14-ю баллонами с газом для долгого перелёта. В воздух будущие рекордсмены поднялись с рассветом.

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В полёте вместе с наземными корректировщиками решили добавить ещё несколько баллонов, чтобы установить рекорд по дальности перелёта — в 500 км. Однако погода внесла свои коррективы, и было принято решение установить рекорд по длительности, а не по километражу.

Действующий до этого рекорд составлял чуть менее 14 часов полёта.

Ранее сообщалось о рекорде жителя столицы Республики Башкортостан, правда, не столь героическом. Он набрал огромное количество штрафов ПДД.

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