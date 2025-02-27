Уфимцы провели 18 часов в небе

Posted 27 февраля, 05:48
Published 27 февраля, 05:48
Modified 27 февраля, 05:51
Updated 27 февраля, 05:51
Такого в нашей стране не делал ни один пилот теплового аэростата, а вот Руслану Кильмаматову это удалось. Подготовка к рекорду длилась несколько недель. К взлёту аппарат готовила целая команда, корзина была увешана аж 14-ю баллонами с газом для долгого перелёта. В воздух будущие рекордсмены поднялись с рассветом.
В полёте вместе с наземными корректировщиками решили добавить ещё несколько баллонов, чтобы установить рекорд по дальности перелёта — в 500 км. Однако погода внесла свои коррективы, и было принято решение установить рекорд по длительности, а не по километражу.
Действующий до этого рекорд составлял чуть менее 14 часов полёта.
Ранее сообщалось о рекорде жителя столицы Республики Башкортостан, правда, не столь героическом. Он набрал огромное количество штрафов ПДД.