Уфимцы провели 18 часов в небе

Такого в нашей стране не делал ни один пилот теплового аэростата, а вот Руслану Кильмаматову это удалось. Подготовка к рекорду длилась несколько недель. К взлёту аппарат готовила целая команда, корзина была увешана аж 14-ю баллонами с газом для долгого перелёта. В воздух будущие рекордсмены поднялись с рассветом.