Уфимцы не скучают по McDonald's

Читателям мы задали вопрос, который звучал так: McDonald's или «Вкусно — и точка»? Людям было предоставлено три варианта ответа. Больше всего — 51% — проголосовало за вариант «Вкусно — и точка». На второй строчке с 30% следует ответ McDonald's, а вот 19% читателей отдали свой голос за вариант «шаурма». Всего в опросе приняли участие 125 человек.