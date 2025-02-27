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Posted 27 февраля, 03:58

Published 27 февраля, 03:58

Modified 27 февраля, 04:02

Updated 27 февраля, 04:02

Жители Уфы не соскучились по McDonald's

Уфимцы не скучают по McDonald's

27 февраля 2025, 03:58
Фото: 1MI.

Жители Уфы не соскучились по McDonald's

Mkset c 18 февраля проводил опрос касательно возможного возращения McDonald's в Россию и, соответственно в Уфу, его результаты публикуем в четверг, 27 февраля.

Читателям мы задали вопрос, который звучал так: McDonald's или «Вкусно — и точка»? Людям было предоставлено три варианта ответа. Больше всего — 51% — проголосовало за вариант «Вкусно — и точка». На второй строчке с 30% следует ответ McDonald's, а вот 19% читателей отдали свой голос за вариант «шаурма». Всего в опросе приняли участие 125 человек.

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Напомним, возвращение американской корпорации сети ресторанов быстрого питания в нашу страну, как предрекает ряд экспертов, может произойти уже в этом году. Многое зависит от лояльности McDonald's к президенту США Дональду Трампу, который пробует наладить отношения с Россией.

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