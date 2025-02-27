Уфимцы не скучают по McDonald's

Posted 27 февраля, 03:58
Published 27 февраля, 03:58
Modified 27 февраля, 04:02
Updated 27 февраля, 04:02
Читателям мы задали вопрос, который звучал так: McDonald's или «Вкусно — и точка»? Людям было предоставлено три варианта ответа. Больше всего — 51% — проголосовало за вариант «Вкусно — и точка». На второй строчке с 30% следует ответ McDonald's, а вот 19% читателей отдали свой голос за вариант «шаурма». Всего в опросе приняли участие 125 человек.
Напомним, возвращение американской корпорации сети ресторанов быстрого питания в нашу страну, как предрекает ряд экспертов, может произойти уже в этом году. Многое зависит от лояльности McDonald's к президенту США Дональду Трампу, который пробует наладить отношения с Россией.