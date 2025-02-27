Уфимским депутатам раздали ₽90 млн

Posted 27 февраля, 11:57
Published 27 февраля, 11:57
Modified 27 февраля, 14:36
Updated 27 февраля, 14:36
Чаще всего, эти деньги идут на спортивные и детские площадки, а также на разные общественные пространства. В администрациях района вместе депутатами формируется перечень, затем он утверждается мэром. Заказчиком выступает районная администрация, она и контролирует работы вместе с местными депутатами.
Кстати, сумма на выполнение наказов горожан, выделяемая таким образом, постоянно растёт. В 2022 году она составляла ₽18 млн, в 2023 году — ₽36 млн, а в прошлом — ₽72 млн. Список объектов составляют районные власти на основе предложений горожан.
Ранее сообщалось, что от имени депутатов парламента Республики Башкортостан в последнее время всё чаще действуют мошенники.