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Posted 27 февраля, 11:57

Published 27 февраля, 11:57

Modified 27 февраля, 14:36

Updated 27 февраля, 14:36

Депутаты Уфы направили ₽90 млн в районы города

Уфимским депутатам раздали ₽90 млн

27 февраля 2025, 11:57
Фото: 1MI.

Депутаты Уфы направили ₽90 млн в районы города

Депутаты уфимского Горсовета решили увеличить до ₽90 млн сумму, которую выделяют администрациям районов из бюджета города на выполнение наказов жителей, сообщает городская дума в четверг, 27 февраля.

Чаще всего, эти деньги идут на спортивные и детские площадки, а также на разные общественные пространства. В администрациях района вместе депутатами формируется перечень, затем он утверждается мэром. Заказчиком выступает районная администрация, она и контролирует работы вместе с местными депутатами.

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Кстати, сумма на выполнение наказов горожан, выделяемая таким образом, постоянно растёт. В 2022 году она составляла ₽18 млн, в 2023 году — ₽36 млн, а в прошлом — ₽72 млн. Список объектов составляют районные власти на основе предложений горожан.

Ранее сообщалось, что от имени депутатов парламента Республики Башкортостан в последнее время всё чаще действуют мошенники.

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