Уфимским депутатам раздали ₽90 млн

Чаще всего, эти деньги идут на спортивные и детские площадки, а также на разные общественные пространства. В администрациях района вместе депутатами формируется перечень, затем он утверждается мэром. Заказчиком выступает районная администрация, она и контролирует работы вместе с местными депутатами.