Уфимка стала суррогатной мамой из-за долгов

Posted 27 февраля, 09:46
Published 27 февраля, 09:46
Modified 27 февраля, 10:43
Updated 27 февраля, 10:43
Альбина Акбердина, 45-летняя героиня шоу «Беременна в 45» (16+), открыла зрителям непростую страницу своей жизни. Замужем, двое детей, но муж не только отказывался работать, но и поднимал руку на Альбину. К тому же, выяснилось, что супруг изменял ей с самого начала брака. Несмотря на предательство и домашнее насилие, Альбина пыталась сохранить семью и простила измены. Однако из-за безответственности мужа семья погрязла в долгах.
Чтобы выбраться из финансовой ямы и обеспечить дочерям будущее, Альбина решилась на суррогатное материнство. В конце концов, женщина подала на развод и сосредоточилась на карьере.
— Я стала хорошо зарабатывать, мы с дочерями ездили на море. Я отправила старшую дочь в модельное агентство. Но тут стал путаться под ногами Филипп. Он моложе меня на 17 лет, — поделилась Альбина.
Через год отношений с Филиппом Альбина забеременела и родила сына. К сожалению, радость материнства была недолгой. Сразу после рождения у малыша диагностировали пневмонию и гидронефроз. Однако, после долгого лечения, ребенок поправился и отправился вместе с мамой в свой новый дом.