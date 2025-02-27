Уфимка стала суррогатной мамой из-за долгов

Альбина Акбердина, 45-летняя героиня шоу «Беременна в 45» (16+), открыла зрителям непростую страницу своей жизни. Замужем, двое детей, но муж не только отказывался работать, но и поднимал руку на Альбину. К тому же, выяснилось, что супруг изменял ей с самого начала брака. Несмотря на предательство и домашнее насилие, Альбина пыталась сохранить семью и простила измены. Однако из-за безответственности мужа семья погрязла в долгах.