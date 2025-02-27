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Posted 27 февраля, 09:46

Published 27 февраля, 09:46

Modified 27 февраля, 10:43

Updated 27 февраля, 10:43

Уфимка стала героиней шоу «Беременна в 45»

Уфимка стала суррогатной мамой из-за долгов

27 февраля 2025, 09:46
Фото: Скриншот программы телеканал «Ю».

Уфимка стала героиней шоу «Беременна в 45»

Жительница Уфы прошедшая через предательство и долги, решилась на отчаянный шаг ради будущего дочерей, сообщает в четверг, 27 февраля, телеканал «Ю».

Альбина Акбердина, 45-летняя героиня шоу «Беременна в 45» (16+), открыла зрителям непростую страницу своей жизни. Замужем, двое детей, но муж не только отказывался работать, но и поднимал руку на Альбину. К тому же, выяснилось, что супруг изменял ей с самого начала брака. Несмотря на предательство и домашнее насилие, Альбина пыталась сохранить семью и простила измены. Однако из-за безответственности мужа семья погрязла в долгах.

Чтобы выбраться из финансовой ямы и обеспечить дочерям будущее, Альбина решилась на суррогатное материнство. В конце концов, женщина подала на развод и сосредоточилась на карьере.

— Я стала хорошо зарабатывать, мы с дочерями ездили на море. Я отправила старшую дочь в модельное агентство. Но тут стал путаться под ногами Филипп. Он моложе меня на 17 лет, — поделилась Альбина.

Через год отношений с Филиппом Альбина забеременела и родила сына. К сожалению, радость материнства была недолгой. Сразу после рождения у малыша диагностировали пневмонию и гидронефроз. Однако, после долгого лечения, ребенок поправился и отправился вместе с мамой в свой новый дом.

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