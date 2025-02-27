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Posted 27 февраля, 04:57

Published 27 февраля, 04:57

Modified 27 февраля, 05:00

Updated 27 февраля, 05:00

Странный светофор обнаружили в Уфе

Светофор с биполяркой нашли в Уфе

27 февраля 2025, 04:57
Фото: 1MI.

Странный светофор обнаружили в Уфе

В столице Республики Башкортостан на улице Комсомольской обнаружили странный светофор, сообщается в посте группы «БашДТП» в четверг, 27 февраля.

На фотографии, венчающей пост, видно, что на светофоре одновременно горит и зелёный, и красный цвет для пешеходов. Людям даны 30 секунд.

Фото: «БашДТП»
— Выбор за вами, — шутит Артур А.
— Светофор с биполяркой, — написал Артём М.
— Секунды красные, значит красный. Что непонятного? , пишет Наталья Н.
— О чём тут спор? Не важно, какой горит свет, надо смотреть по сторонам, что водиле, что пешим, считает Андрей П.
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Ранее сообщалось, что в столице Республике Башкортостан перенастроили светофор на скандальном перекрестке. Власти уверили, что так будет лучше и безопаснее, но не все водители с этими уверениями были согласны.

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