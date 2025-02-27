mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 февраля, 07:11

Published 27 февраля, 07:11

Modified 27 февраля, 07:24

Updated 27 февраля, 07:24

Общественники проверили колледжи в Башкирии

Студентов в Башкирии учат есть

27 февраля 2025, 07:11
Фото: mkset.ru.

Общественники проверили колледжи в Башкирии

Общественная палата Республики Башкортостан проверила три колледжа в Салавате, в первую очередь, на предмет питания, сообщает организация в четверг, 27 февраля.

Больше всего оказался интересен Салаватский колледж образования и профессиональных технологий. В столовой колледжа готовят штатные повара, а цены доступны для студентов, выяснили общественники. Средний чек составляет ₽90. Перед составлением меню руководство ссуза выясняет у учеников их вкусовые предпочтения. Для первокурсников и вовсе проходят занятия по культуре питания, которые формируют их привычки в еде.

В Кумертау преподавателя горного колледжа накажут за взятки
Узнать подробнее

Также были проверены Салаватский индустриальный колледж и Салаватский медицинский колледж. В последнем питание обеспечивается аутсорсерами, что делает его более дорогим. Также студенты здесь жалуются на качество блюд. Общественники предложили руководству колледжа подумать над ценовой политикой в столовой. Кроме того было отмечено, что общежитие медколледжа нуждается в обновлении.

Про Салаватский индустриальный колледж никаких отрицательных моментов общественниками отмечено не было.

Ранее проверка проводилась в Уфимском медколледже. О проблемах, которые выявили там общественники, читайте в материале Mkset.

Читайте также:
Ветер зашиб рабочего в УфеВ Уфе мужчина лишился иномарки из-за штрафовСчета скандальной стройкомпании арестовали в Башкирии
#Дмитрий Саламатин#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Студенты#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Питание#Еда#Белебей#Мелеуз#Янаул#Республика Башкортостан
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика