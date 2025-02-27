Студентов в Башкирии учат есть

Также были проверены Салаватский индустриальный колледж и Салаватский медицинский колледж. В последнем питание обеспечивается аутсорсерами, что делает его более дорогим. Также студенты здесь жалуются на качество блюд. Общественники предложили руководству колледжа подумать над ценовой политикой в столовой. Кроме того было отмечено, что общежитие медколледжа нуждается в обновлении.