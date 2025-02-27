Студентов в Башкирии учат есть

Posted 27 февраля, 07:11
Published 27 февраля, 07:11
Modified 27 февраля, 07:24
Updated 27 февраля, 07:24
Больше всего оказался интересен Салаватский колледж образования и профессиональных технологий. В столовой колледжа готовят штатные повара, а цены доступны для студентов, выяснили общественники. Средний чек составляет ₽90. Перед составлением меню руководство ссуза выясняет у учеников их вкусовые предпочтения. Для первокурсников и вовсе проходят занятия по культуре питания, которые формируют их привычки в еде.
Также были проверены Салаватский индустриальный колледж и Салаватский медицинский колледж. В последнем питание обеспечивается аутсорсерами, что делает его более дорогим. Также студенты здесь жалуются на качество блюд. Общественники предложили руководству колледжа подумать над ценовой политикой в столовой. Кроме того было отмечено, что общежитие медколледжа нуждается в обновлении.
Про Салаватский индустриальный колледж никаких отрицательных моментов общественниками отмечено не было.
Ранее проверка проводилась в Уфимском медколледже. О проблемах, которые выявили там общественники, читайте в материале Mkset.