Стало известно, сколько уфимцам нужно в отпуске

Оказывается, предусмотрительность — наше все. Целых 19% уфимцев начинают копить деньги за год до намеченного путешествия. И это не зря. Такая стратегия позволяет 45% избежать кредитов, а 29% — наслаждаться отдыхом на полную катушку, не переживая о каждой потраченной копейке. В масштабах страны, конечно, суммы немного скромнее — в среднем россияне откладывают около ₽25`400 в месяц. Любопытно, что мужчины копят немного больше, чем женщины, а вот самые запасливые — это зумеры (люди до 24 лет). Они откладывают на путешествия в среднем ₽31`400 ежемесячно.