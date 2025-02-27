Стало известно, сколько уфимцам нужно в отпуске

Posted 27 февраля, 12:57
Published 27 февраля, 12:57
Modified 27 февраля, 14:33
Updated 27 февраля, 14:33
Лето не за горами, и многие уфимцы уже мечтают о теплом море, захватывающих экскурсиях и вкусной еде в отпуске. Но сколько же нужно денег, чтобы ни в чем себе не отказывать? Аналитики провели масштабное исследование и выяснили, что жители Уфы откладывают на турпоездки в среднем ₽29`000 ежемесячно.
Оказывается, предусмотрительность — наше все. Целых 19% уфимцев начинают копить деньги за год до намеченного путешествия. И это не зря. Такая стратегия позволяет 45% избежать кредитов, а 29% — наслаждаться отдыхом на полную катушку, не переживая о каждой потраченной копейке. В масштабах страны, конечно, суммы немного скромнее — в среднем россияне откладывают около ₽25`400 в месяц. Любопытно, что мужчины копят немного больше, чем женщины, а вот самые запасливые — это зумеры (люди до 24 лет). Они откладывают на путешествия в среднем ₽31`400 ежемесячно.
Интересно, на чем же уфимцы не готовы экономить в отпуске? Как оказалось, самое святое — это еда. По данным, 61% опрошенных заявили, что не будут экономить на питании. Почти половина (48%) не готовы жертвовать комфортным жильем, а 38% не представляют отпуск без экскурсий и развлечений. Сувениры же, как оказалось, не такая уж и важная статья расходов.
Что касается того, кто должен платить за совместные путешествия, то здесь мнения разделились. Женщины чаще считают, что расходы нужно делить поровну, а мужчины чаще считают, что это их обязанность.
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