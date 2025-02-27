Счета скандальной стройкомпании арестовали в Башкирии

Posted 27 февраля, 06:05
Published 27 февраля, 06:05
Modified 27 февраля, 06:07
Updated 27 февраля, 06:07
Следственный комитет сообщает об аресте счетов строительной компании, руководство которой обвиняется в невыплате зарплаты и мошенничестве. Речь идет о компании, занимавшейся строительством трассы «Казань — Екатеринбург». Как сообщалось ранее, работники компании месяцами не получали зарплату.
По данным Следственного комитета, руководитель компании обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы) и ч.7 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Обвиняемый скрылся от следствия и объявлен в розыск. Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
Благодаря принятым следствием мерам перед работниками частично погашена задолженность в размере свыше 246 млн рублей. Кроме того, на имущество организации наложен арест в обеспечительных целях. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял ход расследования под личный контроль и запросил повторный доклад о принятых мерах по защите трудовых прав граждан.
Как ранее сообщал Mkset, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу об убийстве шестимесячного ребёнка собственной матерью.