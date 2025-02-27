Счета скандальной стройкомпании арестовали в Башкирии

По данным Следственного комитета, руководитель компании обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы) и ч.7 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Обвиняемый скрылся от следствия и объявлен в розыск. Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.