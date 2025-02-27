Счет шёл на секунды: как в Башкирии предотвратили катастрофу

Ранее сообщалось о страшном лобовом ДТП в Республике Башкортостан. В дорожной аварии пострадали семь человек, в том числе, ребёнок. Часть из них была госпитализирована. Также Mkset писал об аварии с участием девушки, которая чудом осталась жива, пролетев несколько метров после удара.