Счет шёл на секунды: как в Башкирии предотвратили катастрофу

Posted 27 февраля, 06:12
Published 27 февраля, 06:12
Modified 27 февраля, 06:15
Updated 27 февраля, 06:15
Инцидент произошёл 26 февраля возле села Новомурапталово. Сотрудники поезда во время заметили стоявший на путях грузовик и экстренно остановили «Орлан». Столкновения не случилось. В поезде Уфа-Оренбург находились свыше ста пассажиров. Никто из них не пострадал.
Из-за происшествия «Орлан» прибыл в столицу Оренбургской области с опозданием на 16 минут.
Ранее сообщалось о страшном лобовом ДТП в Республике Башкортостан. В дорожной аварии пострадали семь человек, в том числе, ребёнок. Часть из них была госпитализирована. Также Mkset писал об аварии с участием девушки, которая чудом осталась жива, пролетев несколько метров после удара.