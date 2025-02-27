mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 февраля, 06:12

Published 27 февраля, 06:12

Modified 27 февраля, 06:15

Updated 27 февраля, 06:15

Грузовик выехал на пути перед ехавшим поездом в Башкирии

Счет шёл на секунды: как в Башкирии предотвратили катастрофу

27 февраля 2025, 06:12
Фото: Правительство Башкирии.

Грузовик выехал на пути перед ехавшим поездом в Башкирии

Грузовик выехал на пути перед ехавшим поездом «Орлан» в Республике Башкортостан, сообщает ряд СМИ со ссылкой на пресс-службу Южно-Уральской железной дороги в четверг, 27 февраля.

Инцидент произошёл 26 февраля возле села Новомурапталово. Сотрудники поезда во время заметили стоявший на путях грузовик и экстренно остановили «Орлан». Столкновения не случилось. В поезде Уфа-Оренбург находились свыше ста пассажиров. Никто из них не пострадал.

Водитель без прав спровоцировал смертельное ДТП в Башкирии
Узнать подробнее

Из-за происшествия «Орлан» прибыл в столицу Оренбургской области с опозданием на 16 минут.

Ранее сообщалось о страшном лобовом ДТП в Республике Башкортостан. В дорожной аварии пострадали семь человек, в том числе, ребёнок. Часть из них была госпитализирована. Также Mkset писал об аварии с участием девушки, которая чудом осталась жива, пролетев несколько метров после удара.

Читайте также:
Смертельная авария грузовика и легковушки произошла в БашкирииШкольница насмерть разбилась на трассе в БашкирииФура закрыла дорогу под Уфой
#Дмитрий Саламатин#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Авария#Башкортостан#ДТП#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Железная дорога#Туймазы#Кумертау#Белебей#Поезд#Инцидент#Мелеуз#Янаул#Грузовик
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика