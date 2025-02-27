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Posted 27 февраля, 05:38

Published 27 февраля, 05:38

Modified 27 февраля, 05:42

Updated 27 февраля, 05:42

«Салават Юлаев» против «Адмирала»: где посмотреть и кто победит

«Салават Юлаев» против «Адмирала»: где посмотреть и кто победит

27 февраля 2025, 05:38
Фото: VK: ХК «Салават Юлаев».
В пятницу, 28 февраля, состоится матч между ХК «Адмирал» и уфимским «Салаватом Юлаевым», сообщают пресс-службы хоккейных клубов.

На льду «Фетисов-Арена» в 14:30 по уфимскому времени пройдет матч выездной серии для команды «Салават Юлаев». Уфимцы встретятся с командой «Адмирал». Для тех, кто не сможет посетить матч, предусмотрены бесплатные трансляции на телеканалах БСТ (3+) и KHL Prime (3+), а также в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» (3+).

«Адмирал»

«Адмирал» провел неоднозначную домашнюю серию, завершив ее победой в овертайме над «Автомобилистом» (4:3 ОТ) и поражением от «Трактора» (1:2). Однако, команда Леонида Тамбиева успешно сыграла на выезде, одержав победы над «Барысом» (4:2) и «Сибирью» (5:2). Теперь «Адмирал» занимает 7-ю строчку в таблице Восточной конференции с 62 очками после 58 матчей, опережая «Сибирь» на 3 очка.

«Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» во второй половине февраля разгромил «Ак Барс» (3:0) и одержал победу в овертайме над «Локомотивом» (3:2 ОТ). Однако, после этого последовали поражения от «Лады» (0:3), «Витязя» (1:3) и ЦСКА (2:4). В последнем матче уфимцы прервали серию неудач, обыграв «Ладу» (3:2). У «Салавата Юлаева» 77 очков после 59 матчей, что позволяет команде занимать 3-е место в Восточной конференции, отставая на 2 очка от «Автомобилиста».

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История личных встреч

В 5 последних матчах между командами «Салават Юлаев» одержал 3 победы. Интересно, что за всю историю противостояний ни разу не было зафиксировано ничейного результата.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом матча «Салават Юлаев», предлагая коэффициент на победу 2.17. Победа «Адмирала» оценивается в 3.05, а ничья — в 4.05. На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.17, на тотал меньше 5.5 — за 1.00. Учитывая нестабильность обеих команд, а также историю личных встреч, можно предположить, что нас ждет напряженный и результативный матч.

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