«Салават Юлаев» против «Адмирала»: где посмотреть и кто победит

«Салават Юлаев» во второй половине февраля разгромил «Ак Барс» (3:0) и одержал победу в овертайме над «Локомотивом» (3:2 ОТ). Однако, после этого последовали поражения от «Лады» (0:3), «Витязя» (1:3) и ЦСКА (2:4). В последнем матче уфимцы прервали серию неудач, обыграв «Ладу» (3:2). У «Салавата Юлаева» 77 очков после 59 матчей, что позволяет команде занимать 3-е место в Восточной конференции, отставая на 2 очка от «Автомобилиста».