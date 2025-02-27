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Posted 27 февраля, 10:02

Published 27 февраля, 10:02

Modified 27 февраля, 10:28

Updated 27 февраля, 10:28

Кондуктор вызвала негодование жителей Башкирии

Работа мечты: вальяжный кондуктор раздражает пассажиров в Башкирии

27 февраля 2025, 10:02
Фото: 1MI.

Кондуктор вызвала негодование жителей Башкирии

Жители Стерлитамака обсудили поведение местного кондуктора, следует из комментариев под постом в городском паблике в четверг, 27 февраля.

По словам автора поста, женщина работает в неадекватном состоянии. Иногда она спит на рабочем месте.

Фото: Паблик «Стерлитамак Сити»
— Разбудили, чтобы расплатиться, и она начала кидаться словами. От неё запах перегара, — написал автор поста.

В комментариях горожане обсудили сложившуюся ситуацию и работницу транспорта, от которой идёт «запах перегара».

— Расслабон, потому что некому работать, лишь бы эти не ушли. На такую зарплату и график никто не идëт, — защитила кондукторшу Светлана С.
— Устройтесь туда кондуктором, поработайте, а потом снимать будете и выкладывать, — посоветовала Ольга Ф.
— Ещё меня бесит, но это в «Башавтотрансе», когда кондукторы свои толстые жопы сажают на пассажирские сидения или занимают проход, пока не оплатишь. У них своё место рядом с водительским, а они мне помехи в салоне создают, — написала Регина А.
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Ранее жители уже столицы Республики Башкортостан в соцсетях обсудили первый городской супермаркет.

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