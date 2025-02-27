Работа мечты: вальяжный кондуктор раздражает пассажиров в Башкирии

Posted 27 февраля, 10:02
Published 27 февраля, 10:02
Modified 27 февраля, 10:28
Updated 27 февраля, 10:28
По словам автора поста, женщина работает в неадекватном состоянии. Иногда она спит на рабочем месте.
— Разбудили, чтобы расплатиться, и она начала кидаться словами. От неё запах перегара, — написал автор поста.
В комментариях горожане обсудили сложившуюся ситуацию и работницу транспорта, от которой идёт «запах перегара».
— Расслабон, потому что некому работать, лишь бы эти не ушли. На такую зарплату и график никто не идëт, — защитила кондукторшу Светлана С.
— Устройтесь туда кондуктором, поработайте, а потом снимать будете и выкладывать, — посоветовала Ольга Ф.
— Ещё меня бесит, но это в «Башавтотрансе», когда кондукторы свои толстые жопы сажают на пассажирские сидения или занимают проход, пока не оплатишь. У них своё место рядом с водительским, а они мне помехи в салоне создают, — написала Регина А.