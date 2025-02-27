«Пытался соблазнить»: учитель домогался к школьнице в Башкирии

Posted 27 февраля, 07:42
Published 27 февраля, 07:42
Modified 27 февраля, 09:49
Updated 27 февраля, 09:49
Все домогательства происходили месяц назад. Мужчина пытался соблазнить девочку и даже пробовал её целовать. В какой-то момент школьница поведала о поведении преподавателя своим близким, и они обратились в полицию. На данный момент учитель уволился из школы.
Сейчас мужчина задержан, возбуждено уголовное дело. Любителю маленьких девочек уже предъявлено обвинение, по которому ему грозит от 12 до 20 лет. Он заключён под стражу.
По сообщению ряда местных Телеграм-каналов, речь идёт о 59-летнем преподавателе-кураисте. Его зовут Рафис Б. Данная информация пока официально не подтверждена.
Ранее сообщалось, что в столице Республики Башкортостан разыскивают педофила.