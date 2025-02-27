mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 февраля, 07:42

Published 27 февраля, 07:42

Modified 27 февраля, 09:49

Updated 27 февраля, 09:49

В Башкирии учителя заподозрили в домогательствах к школьнице

«Пытался соблазнить»: учитель домогался к школьнице в Башкирии

27 февраля 2025, 07:42
Фото: 1MI.

В Башкирии учителя заподозрили в домогательствах к школьнице

Преподаватель ОБЖ и игры на курае из башкирского города Кумертау домогался к своей ученице, сообщает «Башинформ» в четверг, 27 февраля.

Все домогательства происходили месяц назад. Мужчина пытался соблазнить девочку и даже пробовал её целовать. В какой-то момент школьница поведала о поведении преподавателя своим близким, и они обратились в полицию. На данный момент учитель уволился из школы.

Педофил-рецидивист три года насиловал детей в Башкортостане
Узнать подробнее

Сейчас мужчина задержан, возбуждено уголовное дело. Любителю маленьких девочек уже предъявлено обвинение, по которому ему грозит от 12 до 20 лет. Он заключён под стражу.

По сообщению ряда местных Телеграм-каналов, речь идёт о 59-летнем преподавателе-кураисте. Его зовут Рафис Б. Данная информация пока официально не подтверждена.

Ранее сообщалось, что в столице Республики Башкортостан разыскивают педофила.

Читайте также:
Интернет-магазин наркотиков открыли в УфеСтудентов в Башкирии учат естьШкольник закатил вечеринку в уфимской электричке
#Дмитрий Саламатин#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Школьница#Стерлитамак#Уголовное дело#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Педофил#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Учитель#Кумертау#Домогательство#Белебей#Мелеуз#Янаул#Республика Башкортостан
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика