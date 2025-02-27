Президент Торгово-промышленной палаты РФ прокомментировал проблемы ювелирной отрасли

Posted 27 февраля, 06:42
Published 27 февраля, 06:42
Modified 27 февраля, 06:42
Updated 27 февраля, 06:42
Коммерческий директор бренда SOKOLOV Елена Шиманчук заявила, что рынок украшений в 2024 году увеличился на 25%. Основным фактором, повлиявшим на такой подъем, выступил рост стоимости металла, так как средняя цена грамма золота в прошлом году выросла на 52%, а серебра — на 60%.
Согласно статистике от компании SOKOLOV, суммарный объем рынка в прошлом году равнялся 459 миллиардам рублей.
По словам Сергея Катырина, в 2024 году 37% ювелирных изделий продали на маркетплейсах. Ранее такого результата достичь не удавалось. Такой показатель продемонстрировал, что электронная торговля помогает развитию ювелирной отрасли.
В Федеральной пробирной палате сообщили, что за 12 месяцев прошлого года в нашей стране промаркировали 31 миллион ювелирных изделий из золота — 55 тонн.
Обязательную маркировку ввели в 2023 году. Этой осенью на оборот неучтенной продукции будет введен запрет, поэтому предприниматели будут стараться оперативно легализовать товары, произведенные более двух лет назад.
На серебро такие правила не действуют. В 2024 году в России произвели 58 миллионов ювелирных изделий из этого металла. По серебру доля импорта — 22%, по золоту — не более 1%.
Оборот ювелирных изделий в России контролируется посредством применения государственной информационной системы маркировки. Федеральная пробирная палата присваивает каждому изделию уникальный номер. Его шифруют в Datа Matrix и наносят на товар, причем дважды — непосредственно на изделие и на его бирку. При этом напечатать код на этикетке производитель может своими силами, а для маркировки изделий ему обязательно приходится отвозить их в Федеральную пробирную палату. Игроки рынка регулярно жалуются, что в субъектах РФ эта процедура затягивается, а в конечном счете это влияет на увеличение себестоимости украшений.
Президент ТПП РФ Сергей Катырин предложил свое решение данной проблемы. Он просит ввести нормирование, чтобы изделие задерживалось в Федеральной пробирной палате не более 3–5 рабочих дней.
Игроки рынка также сообщают, что наценка в 100% — это норма для розничных продаж в отрасли. Однако и здесь бывают исключения, если дело касается неликвидных украшений.
Продавцы утверждают, что наибольший заработок можно получить на уникальных камнях. Помимо этого, стабильно высоким спросом пользуются классические украшения. Однако подход к изготовлению изделий и особенности их реализации могут значительно отличаться у крупных компаний и у небольших ювелирных предприятий.
SOKOLOV — компания, которая занимается и производством, и созданием розничной сети. Бренд существует более 30 лет. Представители компании отмечают, что для открытия одной новой точки требуется не менее 23 миллионов рублей. В меньшую сумму можно уложиться только при открытии островка в ТЦ.
В течение последних пяти лет «Соколов» открыл 800 собственных магазинов, еще 240 — по франшизе и поднялся на второе место среди крупных ювелирных компаний на рынке. Выручка становится больше с каждым годом, и в 2024 году она доросла до 68 миллиардов рублей. Но рентабельность изделий не меняется.
Елена Шиманчук отмечает, что количество чеков на ювелирном рынке не увеличилось так, как увеличились продажи в деньгах. Рост ключевой ставки оказывает непосредственное влияние и на ювелирный рынок, в итоге покупатель оказывается перед сложной дилеммой — сбережение или потребление. Средний чек уходит в пользу более низкого сегмента, и все больше клиентов выбирают более легковесные золотые изделия или более бюджетные серебряные.
В последние годы доход магазина Lucet значительно просел, что отмечает его владелица Любовь Редуто. В 2024 году «Лючет» смог реализовать 4700 украшений со средней наценкой в 16%, и такая ценовая политика оставила бренд без прибыли. Одна из причин — НДС, который в течение 1,5 года действовал для серебряных украшений. Хозяйка призналась, что она не пополняла ассортимент, а только распродавала оставшиеся изделия. В наступившем году закупочные цены и административная нагрузка на предпринимателей должны снизиться, так как вновь вводится упрощенная система налогообложения. В связи с этим Любовь Редуто намерена повысить расходы на продвижение своего бренда. Также она вернется к поиску редких украшений по всей стране.
Формы всех украшений Joser — это срезы стволов колонн зданий разных эпох, на чем в первую очередь акцентирует внимание основатель бренда Дарья Белякова. В копилке бренда — четыре коллекции и четыре архитектурных стиля: архитектура Древнего Египта и Древней Греции, венецианская готика и русский классицизм.
Кольцо из серии «Казанский» можно считать настоящим хитом продаж, даже несмотря на его весомую стоимость. Таких колец произведено только 160 штук. Драгоценность из 8,5 грамма белого золота продается за 769 тысяч рублей. Его себестоимость, включая труд ювелира, — 107 тысяч рублей. Еще 172 тысячи — налоги. Помимо этого, в стоимость заложены реклама, содержание штата сотрудников, организация работы шоурума и прочие статьи расходов. Прибыль компании от продажи одного такого кольца — 173 тысячи рублей.
На состояние отечественного ювелирного рынка оказывает влияние не только спрос внутри страны, но и внешняя торговля. В декабре ЕАЭС и Объединенные Арабские Эмираты согласовали дальнейшее экономическое партнерство. Пока соглашение официально не подписали, но уже известно, что в проекте документа фигурирует обнуление импортных пошлин на украшения из ОАЭ.
Торгово-промышленная палата России и представители отрасли придерживаются мнения, что российским производителям будет крайне сложно удержаться на плаву при подобной ценовой конкуренции.
«Это шаг, который серьезно повлияет на нашу отрасль, и не в лучшую сторону. Потому что они практически сохраняют свое присутствие на нашем рынке и ограничивают нас. То есть на серебро так и останется пятипроцентная пошлина, а свои пошлины они будут отменять в течение 7 лет. Мы будем свою позицию вырабатывать и доносить её до Правительства Российской Федерации», — поддержал российских производителей президент ТПП России Сергей Катырин.
Российские компании призывают пересмотреть условия соглашения — убрать из перечня беспошлинных товаров ювелирные изделия.
В числе основных проблем внутреннего рынка предприниматели называют необходимость дважды наносить штрихкоды. Игроки рынка фокусируют внимание на том, что подделка и без этого невозможна, потому что номер каждого украшения уникален, а при продаже все равно считывают только код бирки. Ювелиры хотят, чтобы им предоставили возможность самостоятельно маркировать изделия или и вовсе оставить коды только на этикетке. Еще одно предложение — уменьшить сроки пребывания украшений в Федеральной пробирной палате. В итоге административная нагрузка на бизнес должна снизиться, так же как и розничные цены, а отечественные ювелирные украшения станут более доступными для потребителей.