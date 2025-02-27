Президент Торгово-промышленной палаты РФ прокомментировал проблемы ювелирной отрасли

В последние годы доход магазина Lucet значительно просел, что отмечает его владелица Любовь Редуто. В 2024 году «Лючет» смог реализовать 4700 украшений со средней наценкой в 16%, и такая ценовая политика оставила бренд без прибыли. Одна из причин — НДС, который в течение 1,5 года действовал для серебряных украшений. Хозяйка призналась, что она не пополняла ассортимент, а только распродавала оставшиеся изделия. В наступившем году закупочные цены и административная нагрузка на предпринимателей должны снизиться, так как вновь вводится упрощенная система налогообложения. В связи с этим Любовь Редуто намерена повысить расходы на продвижение своего бренда. Также она вернется к поиску редких украшений по всей стране.