Рейтинг жадности: повышения зарплат хотят в Башкирии

Но кто же в Башкирии самый «жадный»? Оказывается, больше всего зарплатные ожидания выросли у специалистов в сфере сельского хозяйства — их аппетиты увеличились сразу на ₽24`200 (+23%). Не отстают и консультанты, менеджеры, строители, нефтяники, HR-ы, медики, айтишники и юристы — все хотят получать больше и не стесняются об этом заявлять.