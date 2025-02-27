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Posted 27 февраля, 08:40

Published 27 февраля, 08:40

Modified 27 февраля, 09:45

Updated 27 февраля, 09:45

Уфимцы назвали достойную зарплату

Рейтинг жадности: повышения зарплат хотят в Башкирии

27 февраля 2025, 08:40
Фото: 1MI.

Уфимцы назвали достойную зарплату

Жители региона все активнее заявляют о своих финансовых аппетитах, и, кажется, готовы побороться за достойную зарплату, сообщают в четверг, 27 февраля, аналитики hh.ru.

В начале 2025 года средняя ожидаемая зарплата в Башкирии достигла ₽70`000, что на 17% больше, чем годом ранее (плюс ₽10`000). Примечательно, что зарплатные ожидания жителей Башкирии сравнялись со средними по стране, которые также составили ₽70`000. Так что теперь Башкирия «идет в ногу» с остальной Россией в плане финансовых запросов.

Но кто же в Башкирии самый «жадный»? Оказывается, больше всего зарплатные ожидания выросли у специалистов в сфере сельского хозяйства — их аппетиты увеличились сразу на ₽24`200 (+23%). Не отстают и консультанты, менеджеры, строители, нефтяники, HR-ы, медики, айтишники и юристы — все хотят получать больше и не стесняются об этом заявлять.

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Что касается самых высоких зарплат, то тут лидируют соискатели из сфер стратегии, инвестиций и консалтинга (в среднем ₽134`100), сельского хозяйства (₽128`900), высшего и среднего менеджмента, строительства и недвижимости (по ₽120`000), а также добычи сырья (₽114`900).

Как ранее сообщал Mkset, соискателей из Республики Башкортостан всё чаще зовут на работу с переездом в другое государство.

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