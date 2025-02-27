Почему теплица Миттлайндера — не просто удобство, а настоящая революция в огороде

Идея создания этой теплицы принадлежит американцу с русскими корнями, Евгению Миттлайндеру (или, как его называют в России, Жене Митину). Его путь к разработке идеальной теплицы начался, как это часто бывает, с личных наблюдений. Он выращивал огурцы и помидоры, и вскоре заметил, что обычные теплицы не справляются с задачей. Летом растения перегреваются, зимой снег скапливается на крыше, а из-за плохой вентиляции они могут загнивать. Миттлайндер понял, что если построить теплицу с более продуманной конструкцией, можно значительно повысить урожайность и облегчить уход за растениями.