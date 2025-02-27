Почему россияне покупают жилье в других регионах

Posted 27 февраля, 09:50
Published 27 февраля, 09:50
Modified 27 февраля, 09:52
Updated 27 февраля, 09:52
По итогам января 2025 года в целом по России прошло 68,5 тыс. межрегиональных сделок c жильем на общую сумму порядка 400 млрд руб., что на 8% превышает показатель ого же периода в 2024 году. Доля таких сделок постепенно растет. Если в прошлом году на платформе «Метр квадратный» она в среднем составляла 36%, то по итогам января 2025 года достигла 40%.
Примерно 40% таких покупок — это инвестиции. Каждый пятый приобретает жилье для детей или других членов семьи. 10% приобретают недвижимость в другом регионе, чтобы оказаться ближе к родным. Средний чек межрегиональной сделки на первичном рынке по итогам января 2025 года составил около 5,4 млн рублей, во вторичном сегменте — около 7 млн руб. Эта разница объясняется высокой популярностью студий и однокомнатных квартир в новостройках.
Задают тон на рынке межрегиональных сделок Москва и Подмосковье с долей 27% и 18% соответственно. Каждый десятый переезжает в Санкт-Петербург. Ленинградская область в сегменте межрегиональных сделок занимает 6%, а Краснодарский край замыкает топ-5 с 5%.
Эксперты отмечают постоянный переток населения между Москвой и областью, похожая ситуация наблюдается в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Если посмотреть на страну в целом, то жители Урала, Сибири и Дальнего Востока в три раза чаще переезжают на запад, чем жители Центрального, Северо-Западного, Южного, Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов — на восток. Так, доля сделок при переезде с востока на запад составляет 14% от всех межрегиональных сделок, обратно — 4%. При этом большинство межрегиональных сделок приходится на миграцию между регионами западной части России — 73%. Сделки между жителями восточной части страны занимают только 9%.
*оценка по данным платформы М2 с учётом статистики Роскадастра.