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Posted 27 февраля, 12:49

Published 27 февраля, 12:49

Modified 27 февраля, 14:34

Updated 27 февраля, 14:34

Уфимский стоматолог рассказала о рисках отбеливания зубов

Отбеливание зубов дома оказалось опасно

27 февраля 2025, 12:49
Фото: 1MI.

Уфимский стоматолог рассказала о рисках отбеливания зубов

Врач стоматолог-терапевт Инна Давлетова из столицы Республики Башкортостан рассказала о нюансах в отбеливании зубов в беседе с ГорОбзор.ру в четверг, 27 февраля.

Стоматолог подчеркнула, что высоких результатов при отбеливании зубов в домашних условиях без риска повреждения эмали или зуба добиться очень трудно. Поэтому, лучше делать это в специальных учреждениях. Для отбеливания существуют несколько способов. Например, существует отбеливание лазером. Суть процедуры лежит во взаимодействии перекиси водорода и лазерного луча, который усиливает действие перекиси. Также есть такой метод, как фотоотбеливание. Он основан на действии специального осветляющего состава, содержащего пероксид водорода и карбамид и излучателя света.

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По словам врача, отбеливание зубов не вредит эмали, если всё делает профессиональный стоматологом, который использует хорошее оборудование и препараты. Однако, некоторым людям отбеливание зубов лучше не делать. Например, пациентам до 16 лет, аллергикам или людям с серьёзными проблемами с зубами.

Ранее сообщалось, что в столице Республики Башкортостан был найден доступный и простой способ похудения.

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