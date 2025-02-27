Отбеливание зубов дома оказалось опасно

Posted 27 февраля, 12:49
Published 27 февраля, 12:49
Modified 27 февраля, 14:34
Updated 27 февраля, 14:34
Стоматолог подчеркнула, что высоких результатов при отбеливании зубов в домашних условиях без риска повреждения эмали или зуба добиться очень трудно. Поэтому, лучше делать это в специальных учреждениях. Для отбеливания существуют несколько способов. Например, существует отбеливание лазером. Суть процедуры лежит во взаимодействии перекиси водорода и лазерного луча, который усиливает действие перекиси. Также есть такой метод, как фотоотбеливание. Он основан на действии специального осветляющего состава, содержащего пероксид водорода и карбамид и излучателя света.
По словам врача, отбеливание зубов не вредит эмали, если всё делает профессиональный стоматологом, который использует хорошее оборудование и препараты. Однако, некоторым людям отбеливание зубов лучше не делать. Например, пациентам до 16 лет, аллергикам или людям с серьёзными проблемами с зубами.
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