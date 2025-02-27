Отбеливание зубов дома оказалось опасно

Стоматолог подчеркнула, что высоких результатов при отбеливании зубов в домашних условиях без риска повреждения эмали или зуба добиться очень трудно. Поэтому, лучше делать это в специальных учреждениях. Для отбеливания существуют несколько способов. Например, существует отбеливание лазером. Суть процедуры лежит во взаимодействии перекиси водорода и лазерного луча, который усиливает действие перекиси. Также есть такой метод, как фотоотбеливание. Он основан на действии специального осветляющего состава, содержащего пероксид водорода и карбамид и излучателя света.