Освободитель Кёнигсберга стал почетным жителем Уфы

Posted 27 февраля, 11:23
Published 27 февраля, 11:23
Modified 27 февраля, 11:34
Updated 27 февраля, 11:34
Речь идёт о ветеранах Великой Отечественной войны Владимире Егорове и Иване Куприянове. Документы о присвоении звания чиновники приехали вручить в гости к ветеранам.
Владимир Егоров, будучи совсем юным, перевозил военные грузы на паровозе, а затем участвовал в боях в составе бронепоезда, освободив Кёнигсберг, Тильзит и Пиллау. Заслуги мужчины отмечены медалями «За освобождение Кёнигсберга» и «За победу над Германией». Ветеран три раза принимал участие в парадах Победы на Красной площади.
Ивана Куприянова призвали на службу в 17 лет. Он участвовал в боях, проявив мужество и стойкость. После госпиталя молодой человек продолжил служить, став старшиной стрелковой роты. Он отмечен медалью «30 лет Советскому флоту» и другие знаки отличия.
Ранее сообщалось о единоразовых выплатах ветеранам ВОВ в Республике Башкортостан, приуроченных к грядущему юбилею Победы.