Освободитель Кёнигсберга стал почетным жителем Уфы

Владимир Егоров, будучи совсем юным, перевозил военные грузы на паровозе, а затем участвовал в боях в составе бронепоезда, освободив Кёнигсберг, Тильзит и Пиллау. Заслуги мужчины отмечены медалями «За освобождение Кёнигсберга» и «За победу над Германией». Ветеран три раза принимал участие в парадах Победы на Красной площади.