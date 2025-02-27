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Posted 27 февраля, 11:23

Published 27 февраля, 11:23

Modified 27 февраля, 11:34

Updated 27 февраля, 11:34

Калининград, Советский проспект

Освободитель Кёнигсберга стал почетным жителем Уфы

27 февраля 2025, 11:23
Фото: mkset.ru. Калининград, Советский проспект

Двое фронтовиков получили звания почётных уфимцев

Два жителя столицы Республики Башкортостан получили звания почётного жителя города, сообщает глава Дёмского района Иван Иванов в четверг, 27 февраля.

Речь идёт о ветеранах Великой Отечественной войны Владимире Егорове и Иване Куприянове. Документы о присвоении звания чиновники приехали вручить в гости к ветеранам.

Фото: Администрация Уфы

Владимир Егоров, будучи совсем юным, перевозил военные грузы на паровозе, а затем участвовал в боях в составе бронепоезда, освободив Кёнигсберг, Тильзит и Пиллау. Заслуги мужчины отмечены медалями «За освобождение Кёнигсберга» и «За победу над Германией». Ветеран три раза принимал участие в парадах Победы на Красной площади.

Ивана Куприянова призвали на службу в 17 лет. Он участвовал в боях, проявив мужество и стойкость. После госпиталя молодой человек продолжил служить, став старшиной стрелковой роты. Он отмечен медалью «30 лет Советскому флоту» и другие знаки отличия.

Ранее сообщалось о единоразовых выплатах ветеранам ВОВ в Республике Башкортостан, приуроченных к грядущему юбилею Победы.

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