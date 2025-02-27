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Posted 27 февраля, 09:38

Published 27 февраля, 09:38

Modified 27 февраля, 10:31

Updated 27 февраля, 10:31

На территорию завода в Башкирии пришёл олень

Олень пришел на завод в Стерлитамаке

27 февраля 2025, 09:38
Фото: 1MI.

На территорию завода в Башкирии пришёл олень

На территорию завода в башкирском городе Стерлитамаке пришёл рогатый красавец, сообщается местном паблике «ЧП Стерлитамак и РБ» в четверг, 27 февраля.

На кадрах видно, как животное пришло по своим делам к дереву, по-видимому, в поисках пищи. Когда хруст обуви по снегу дошёл до его ушей, то олень обратил внимание на снимающего его человека поворотом головы, но с места не сдвинулся.

— Люди — дикари, пока до смерти не напугают, не успокоятся, — комментирует Эльвира Ю.
— Обычный человек на завод попасть не может. А вот олень может всё, — написал Станислав З.
— Кто-то не вышел просто на работу, олень заменяет его, — шутит Марина Ф.

Ранее Mkset писал, что у популярной гостиницы в Республике Башкортостан заметили волков. Дело было в райцентре Бурзянского района.

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