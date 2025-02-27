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Posted 27 февраля, 04:36

Published 27 февраля, 04:36

Modified 27 февраля, 04:40

Updated 27 февраля, 04:40

Подсудимый принёс наркотики в суд в Башкирии

Обвиняемый в наркоторговле сам принес в суд еще вещдоков

27 февраля 2025, 04:36
Фото: 1MI.

Подсудимый принёс наркотики в суд в Башкирии

В башкирском городе Салавате 43-летний подсудимый принёс наркотики в суд на процесс по «наркотической» статье, сообщает УФССП по РБ в четверг, 27 февраля.

Дело было так. Пристав был на посту в Салаватском городском суде. В тот день должен был состояться процесс над 43-летним горожанином по статье о наркотиках. На пропуске сотрудник попросил мужчину достать всю «запрещёнку» из карманов, но тот ответил, что ничего такого у него с собой нет. Осмотр начался, и пристав нашёл у мужчины порошком желтого цвета в кармане куртки. Подсудимого отдали в руки полицейским.

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Исследование жёлтого порошка показало, что он является наркотиком. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Mkset писал, что в башкирском городе Стерлитамаке завершилось нашумевшее дело о торговле наркотиками. Три человека получили большие тюремные сроки.

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