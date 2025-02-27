Обвиняемый в наркоторговле сам принес в суд еще вещдоков

Posted 27 февраля, 04:36
Published 27 февраля, 04:36
Modified 27 февраля, 04:40
Updated 27 февраля, 04:40
Дело было так. Пристав был на посту в Салаватском городском суде. В тот день должен был состояться процесс над 43-летним горожанином по статье о наркотиках. На пропуске сотрудник попросил мужчину достать всю «запрещёнку» из карманов, но тот ответил, что ничего такого у него с собой нет. Осмотр начался, и пристав нашёл у мужчины порошком желтого цвета в кармане куртки. Подсудимого отдали в руки полицейским.
Исследование жёлтого порошка показало, что он является наркотиком. Возбуждено уголовное дело.
Ранее Mkset писал, что в башкирском городе Стерлитамаке завершилось нашумевшее дело о торговле наркотиками. Три человека получили большие тюремные сроки.