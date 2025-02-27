Обновленный КАМАЗ-54901 подтвердил экономичность в сравнении с конкурентами

«Топливный тест» КАМАЗ организовал совместно с грузоперевозчиками. В нём участвовало четыре автомобиля — модели КАМАЗ-54901 и КАМАЗ-54902 от NATCAR и китайские грузовики Shacman и Sitrak. Все участники преодолели 690 километров от Москвы до Санкт-Петербурга с реальным грузом товаров от Wildberries. Все параметры заезда были максимально унифицированы для всех автомобилей. Контролировал чистоту эксперимента Федор Лапшин, редактор журнала «Авторевю». Он проехал весь маршрут попеременно в кабине каждого грузовика. Об этом сообщает портал inkazan.ru.