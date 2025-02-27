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Posted 27 февраля, 05:55

Published 27 февраля, 05:55

Modified 27 февраля, 07:02

Updated 27 февраля, 07:02

Обновленный КАМАЗ-54901 подтвердил экономичность в сравнении с конкурентами

Обновленный КАМАЗ-54901 подтвердил экономичность в сравнении с конкурентами

27 февраля 2025, 05:55
Фото: 1MI.
Тягач нового поколения КАМАЗ-54901 с улучшенными техническими характеристиками и потребительскими свойствами показал наиболее экономный расход топлива в рамках специального заезда с прямыми конкурентами по трассе М-11 «Нева». Об этом рассказали в пресс-службе КАМАЗа.

«Топливный тест» КАМАЗ организовал совместно с грузоперевозчиками. В нём участвовало четыре автомобиля — модели КАМАЗ-54901 и КАМАЗ-54902 от NATCAR и китайские грузовики Shacman и Sitrak. Все участники преодолели 690 километров от Москвы до Санкт-Петербурга с реальным грузом товаров от Wildberries. Все параметры заезда были максимально унифицированы для всех автомобилей. Контролировал чистоту эксперимента Федор Лапшин, редактор журнала «Авторевю». Он проехал весь маршрут попеременно в кабине каждого грузовика. Об этом сообщает портал inkazan.ru.

В своем репортаже с заезда Лапшин особо выделил важность экономичности техники для грузоперевозчиков. Он отметил, что до начала СВО не только КАМАЗ, но и европейские производители регулярно проводили тренинги по экономичному вождению, в которых отдельное внимание уделялось расходу топлива.

«Потом к нам пришли китайцы, стало не хватать водителей, и всем было уже не до экономичности — лишь бы на чем-то ездить. Но времена меняются, КАМАЗ становится сильнее, и вот мы оказались на площадке перевозчика NATCAR», — сообщил Лапшин.

Всем автомобилям удалось преодолеть указанный маршрут без поломок и происшествий. На финише организаторы заезда определили расход топлива каждого грузовика по фактическому литражу дозаправки, а не по данным бортовых компьютеров. Лучший результат показала флагманская, санкционно устойчивая модель КАМАЗ-54901. Её средний расход на 100 километров составил 25,2 литра. Shacman показал результат 25,4 литра на 100 километров, КАМАЗ-54902 — 26,1 литра, а Sitrak — 28,9 литра.

Созданный на обновленной компонентной базе КАМАЗ-54901 смог за короткое время завоевать доверие грузоперевозчиков и стать весьма востребованным на рынке. Данная модель показывает высокую эффективность и задает новые стандарты экономичности, комфорта и надёжности в отрасли.

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