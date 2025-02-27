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Posted 27 февраля, 14:31

Published 27 февраля, 14:31

Modified 27 февраля, 20:11

Updated 27 февраля, 20:11

Названа сумма для комфортной жизни в Уфе

Нормальная жизнь в Уфе стоит ₽300'000

27 февраля 2025, 14:31
Фото: 1MI.

Названа сумма для комфортной жизни в Уфе

Начало года для Башкирии отметилось уровнем инфляции в 9,24%. Хотя этот показатель с гордостью представляют как один из самых низких в стране, объективно назвать радостной сложившуюся ситуацию язык повернётся едва ли. К тому же, от федеральных значений (9,92%) он отстаёт не так уж и сильно.

Глядя на неостановимый рост цен в Уфе и Башкирии, складывается ощущение, что для комфортной жизни, а не выживания, в Республике нужно быть как минимум миллионером. Мы решили примерно подсчитать, сколько надо зарабатывать семье с двумя детьми, чтобы обеспечить себя всем необходимым.

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  • Квартира: ₽75'000. Столько составляет платёж по ипотеке за обычную уфимскую «трёшку». Средняя цена квартиры с детской, гостиной и спальней родителей к февралю 2025 года составляет ₽5,2 млн. Мы исходим из довольно позитивного расчёта, где у вас завалялись ₽2,5 млн на первоначальный взнос и одобрен кредит на 15 лет. Упомянутую в начале цену мы можем брать и в счёт аренды жилья в хорошем районе башкирской столицы;
  • Интернет, ЖКХ, мобильная связь: ₽10'000. Снова стоит заметить, что многие платят куда больше даже этой суммы;
  • Продукты питания: ₽35'000 Только минимальная продуктовая корзина в Башкирии всего на одного человека оценивается в более чем ₽5'600. И это лишь за «достаточный для выживания» набор. Фактически же, такой суммы многим едва ли хватит на неделю, а экономить на качестве еды, тем более живя с детьми, — идея не из лучших;
  • Одежда, обувь: ₽30'000. Допустим, что закупаемся мы не так часто и носим одежду крайне аккуратно, но берём её в качественных магазинах. Даже если взрослые могут обойтись без обновок хоть целый год, то детям выбирать одежду и обувь приходится едва ли не каждый сезон;
  • Лекарства, походы к частным врачам, предметы гигиены и ухода: ₽40'000.

Кроме базовых потребностей, нельзя забыть и о развлечениях, а также досуге для детей.

  • Развлечения, кафе, такси: ₽30'000;
  • Кружки, секции, образование детей: ₽50'000;

Не все расходы удаётся подсчитать сразу, то и дело возникают непредвиденные траты. Они могут быть самыми разными, выделим на них ₽30'000.

Итого: комфортно жить семье с двумя детьми в Уфе, не отказывая себе в приятном досуге, хорошем жилье, медицине и хорошей одежде, а также не экономя на детях, получать в месяц нужно около ₽300'000.

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Как вам кажется, хватит ли ₽300'000 для нормальной жизни в Башкирии?
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