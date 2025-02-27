Нормальная жизнь в Уфе стоит ₽300'000

Названа сумма для комфортной жизни в Уфе

Начало года для Башкирии отметилось уровнем инфляции в 9,24%. Хотя этот показатель с гордостью представляют как один из самых низких в стране, объективно назвать радостной сложившуюся ситуацию язык повернётся едва ли. К тому же, от федеральных значений (9,92%) он отстаёт не так уж и сильно.

Глядя на неостановимый рост цен в Уфе и Башкирии, складывается ощущение, что для комфортной жизни, а не выживания, в Республике нужно быть как минимум миллионером. Мы решили примерно подсчитать, сколько надо зарабатывать семье с двумя детьми, чтобы обеспечить себя всем необходимым. Цены вызывают слезы у уфимцев Узнать подробнее Квартира: ₽75'000. Столько составляет платёж по ипотеке за обычную уфимскую «трёшку». Средняя цена квартиры с детской, гостиной и спальней родителей к февралю 2025 года составляет ₽5,2 млн. Мы исходим из довольно позитивного расчёта, где у вас завалялись ₽2,5 млн на первоначальный взнос и одобрен кредит на 15 лет. Упомянутую в начале цену мы можем брать и в счёт аренды жилья в хорошем районе башкирской столицы;

Столько составляет платёж по ипотеке за обычную уфимскую «трёшку». Средняя цена квартиры с детской, гостиной и спальней родителей к февралю 2025 года составляет ₽5,2 млн. Мы исходим из довольно позитивного расчёта, где у вас завалялись ₽2,5 млн на первоначальный взнос и одобрен кредит на 15 лет. Упомянутую в начале цену мы можем брать и в счёт аренды жилья в хорошем районе башкирской столицы; Интернет, ЖКХ, мобильная связь: ₽10'000. Снова стоит заметить, что многие платят куда больше даже этой суммы;

Снова стоит заметить, что многие платят куда больше даже этой суммы; Продукты питания: ₽35'000 Только минимальная продуктовая корзина в Башкирии всего на одного человека оценивается в более чем ₽5'600. И это лишь за «достаточный для выживания» набор. Фактически же, такой суммы многим едва ли хватит на неделю, а экономить на качестве еды, тем более живя с детьми, — идея не из лучших;

Только минимальная продуктовая корзина в Башкирии всего на одного человека оценивается в более чем ₽5'600. И это лишь за «достаточный для выживания» набор. Фактически же, такой суммы многим едва ли хватит на неделю, а экономить на качестве еды, тем более живя с детьми, — идея не из лучших; Одежда, обувь: ₽30'000. Допустим, что закупаемся мы не так часто и носим одежду крайне аккуратно, но берём её в качественных магазинах. Даже если взрослые могут обойтись без обновок хоть целый год, то детям выбирать одежду и обувь приходится едва ли не каждый сезон;

Допустим, что закупаемся мы не так часто и носим одежду крайне аккуратно, но берём её в качественных магазинах. Даже если взрослые могут обойтись без обновок хоть целый год, то детям выбирать одежду и обувь приходится едва ли не каждый сезон; Лекарства, походы к частным врачам, предметы гигиены и ухода: ₽40'000. Кроме базовых потребностей, нельзя забыть и о развлечениях, а также досуге для детей. Развлечения, кафе, такси: ₽30'000 ;

; Кружки, секции, образование детей: ₽50'000; Не все расходы удаётся подсчитать сразу, то и дело возникают непредвиденные траты. Они могут быть самыми разными, выделим на них ₽30'000. Итого: комфортно жить семье с двумя детьми в Уфе, не отказывая себе в приятном досуге, хорошем жилье, медицине и хорошей одежде, а также не экономя на детях, получать в месяц нужно около ₽300'000. Это не цены, а грабеж: красная икра теряет популярность в Башкирии Узнать подробнее Как вам кажется, хватит ли ₽300'000 для нормальной жизни в Башкирии? На пару неделек хватит. Да, это вполне адекватная сумма. Нет, нужно в разы меньше. Проголосовать Проголосовало: 11 чел. Читайте также: Бабушкина однушка может озолотить в Уфе «Не превысит 15%»: насколько вырастут цены в Башкирии в 2025 году Самое дорогое молоко оказалось в Уфе