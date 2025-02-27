Нормальная жизнь в Уфе стоит ₽300'000

Posted 27 февраля, 14:31
Published 27 февраля, 14:31
Modified 27 февраля, 20:11
Updated 27 февраля, 20:11
Глядя на неостановимый рост цен в Уфе и Башкирии, складывается ощущение, что для комфортной жизни, а не выживания, в Республике нужно быть как минимум миллионером. Мы решили примерно подсчитать, сколько надо зарабатывать семье с двумя детьми, чтобы обеспечить себя всем необходимым.
Кроме базовых потребностей, нельзя забыть и о развлечениях, а также досуге для детей.
Не все расходы удаётся подсчитать сразу, то и дело возникают непредвиденные траты. Они могут быть самыми разными, выделим на них ₽30'000.
Итого: комфортно жить семье с двумя детьми в Уфе, не отказывая себе в приятном досуге, хорошем жилье, медицине и хорошей одежде, а также не экономя на детях, получать в месяц нужно около ₽300'000.