Мурчание и любовь: почему кошки обожают, когда мы чешем их подбородок и щеки

Posted 27 февраля, 10:49
Published 27 февраля, 10:49
Modified 27 февраля, 10:51
Updated 27 февраля, 10:51
Щеки и подбородок — те зоны на теле кошек, которые обладают большим количеством нервных окончаний. Когда хозяин аккуратно чешет эти места, это вызывает у кошки чувство, похожее на легкий массаж, что не только приятно, но и расслабляет животное. В моменты стресса или усталости ласки в этих местах помогают питомцу снять напряжение и успокоиться.
На этом фоне эксперты по поведению животных советуют владельцам не просто чесать кошке подбородок, а немного массировать его круговыми движениями. Это действие нравится большинству кошек и способствует еще большему расслаблению.
— Массаж подбородка кошки способствует улучшению кровообращения, а также помогает укрепить связь между животным и хозяином, — объясняет специалист по поведению домашних животных, доктор Дженнифер Ли.
Кошки — крайне территориальные животные. И одним из способов обозначить свою территорию и «пометить» хозяев является использование феромонов, которые выделяются специальными железами, расположенными на щеках и подбородке. Когда кошка трется об вашего носа или позволяет чесать эти участки, она фактически оставляет на вас свой «запах», показывая таким образом свою привязанность и территориальное право.
Эти феромоны помогают кошке ощущать свою территорию как безопасную и принадлежащую ей. Более того, когда кошка позволяет вам трогать свою мордочку, она подтверждает, что доверяет вам на глубоком уровне, принимая вас в качестве члена своего «круга».
— Когда кошка теряется в своих ласках и подставляет голову, это явное подтверждение того, что она считает вас частью своей семьи, — утверждает эксперт по животным, консультант по поведенческим проблемам.
Кошки — животные с высокоразвитыми социальными связями, и груминг (или уход за шерстью) играет ключевую роль в поддержании этих связей. В дикой природе кошки часто вылизывают друг друга, чтобы ухаживать и укреплять социальные связи. Даже если ваша кошка не живет в стае, она сохраняет этот инстинкт и воспринимает ласки со стороны хозяина как замену груминга.
— Таким образом, когда вы ласково чешете кошку, вы выполняете роль заботливого друга, помогающего животному чувствовать себя защищенным и любимым. Это способствует снижению уровня стресса и улучшению общего самочувствия питомца, поясняет Олег, заводчик кошек и автор канала «PRO кошек и котов».
Когда кошки еще котенками, их матери часто лижут их мордочки, чтобы не только очистить их от грязи, но и проявить свою любовь и заботу. Эти первые прикосновения запоминаются на всю жизнь. Даже во взрослом возрасте кошка будет воспринимать ласки в этих областях как напоминание о заботе и любви, которые она ощущала в младенчестве.
Если кошка позволяет вам гладить ее мордочку, это знак того, что вы для нее как родной человек. Учитывая, что кошки сильно привязываются к тем, кто о них заботится, такой жест может стать важной частью ваших отношений.
Иногда кошки могут быть менее терпимыми к прикосновениям к своей мордочке. Это может быть связано с настроением питомца или с физическим состоянием. Если кошка начинает нервничать или отстраняется от вашего прикосновения, возможно, ей некомфортно в данный момент. В таких случаях важно не настаивать и дать питомцу пространство.
Иногда кошки также становятся более чувствительными, если у них есть проблемы с кожей или раны. Прежде чем начать ласкать питомца, важно убедиться, что она здорова и не испытывает болевых ощущений.
Чтобы кошка почувствовала себя комфортно и вы уважали её личное пространство, следуйте этим простым рекомендациям:
Если кошка сама предлагает свою голову или щеку для ласк, это значит, что ей нравится и вы можете продолжать.
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