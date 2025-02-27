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Posted 27 февраля, 10:49

Published 27 февраля, 10:49

Modified 27 февраля, 10:51

Updated 27 февраля, 10:51

Мурчание и любовь: почему кошки обожают, когда мы чешем их подбородок и щеки

Мурчание и любовь: почему кошки обожают, когда мы чешем их подбородок и щеки

27 февраля 2025, 10:49
Фото: Изображение Midjourney. Мурчание и любовь: почему кошки обожают, когда мы чешем их подбородок и щеки
Все владельцы кошек хотя бы раз замечали, как их пушистые друзья начинают мурлыкать, закрывают глаза и прижимаются, когда их чешут по щекам и подбородку. Но что же на самом деле стоит за этой привязанностью? Почему кошки так реагируют на прикосновения?

Щеки и подбородок — те зоны на теле кошек, которые обладают большим количеством нервных окончаний. Когда хозяин аккуратно чешет эти места, это вызывает у кошки чувство, похожее на легкий массаж, что не только приятно, но и расслабляет животное. В моменты стресса или усталости ласки в этих местах помогают питомцу снять напряжение и успокоиться.

На этом фоне эксперты по поведению животных советуют владельцам не просто чесать кошке подбородок, а немного массировать его круговыми движениями. Это действие нравится большинству кошек и способствует еще большему расслаблению.

— Массаж подбородка кошки способствует улучшению кровообращения, а также помогает укрепить связь между животным и хозяином, — объясняет специалист по поведению домашних животных, доктор Дженнифер Ли.

Железы на щеках: как кошки «помечают» своих хозяев

Кошки — крайне территориальные животные. И одним из способов обозначить свою территорию и «пометить» хозяев является использование феромонов, которые выделяются специальными железами, расположенными на щеках и подбородке. Когда кошка трется об вашего носа или позволяет чесать эти участки, она фактически оставляет на вас свой «запах», показывая таким образом свою привязанность и территориальное право.

Эти феромоны помогают кошке ощущать свою территорию как безопасную и принадлежащую ей. Более того, когда кошка позволяет вам трогать свою мордочку, она подтверждает, что доверяет вам на глубоком уровне, принимая вас в качестве члена своего «круга».

— Когда кошка теряется в своих ласках и подставляет голову, это явное подтверждение того, что она считает вас частью своей семьи, — утверждает эксперт по животным, консультант по поведенческим проблемам.
Железы на щеках: как кошки «помечают» своих хозяев
Железы на щеках: как кошки «помечают» своих хозяев. Фото: Изображение Midjourney

Груминг: еще одна причина, почему кошки обожают прикосновения

Кошки — животные с высокоразвитыми социальными связями, и груминг (или уход за шерстью) играет ключевую роль в поддержании этих связей. В дикой природе кошки часто вылизывают друг друга, чтобы ухаживать и укреплять социальные связи. Даже если ваша кошка не живет в стае, она сохраняет этот инстинкт и воспринимает ласки со стороны хозяина как замену груминга.

— Таким образом, когда вы ласково чешете кошку, вы выполняете роль заботливого друга, помогающего животному чувствовать себя защищенным и любимым. Это способствует снижению уровня стресса и улучшению общего самочувствия питомца, поясняет Олег, заводчик кошек и автор канала «PRO кошек и котов».

Сила памяти: привязанность с детства

Когда кошки еще котенками, их матери часто лижут их мордочки, чтобы не только очистить их от грязи, но и проявить свою любовь и заботу. Эти первые прикосновения запоминаются на всю жизнь. Даже во взрослом возрасте кошка будет воспринимать ласки в этих областях как напоминание о заботе и любви, которые она ощущала в младенчестве.

Если кошка позволяет вам гладить ее мордочку, это знак того, что вы для нее как родной человек. Учитывая, что кошки сильно привязываются к тем, кто о них заботится, такой жест может стать важной частью ваших отношений.

почему кошки обожают прикосновения
почему кошки обожают прикосновения. Фото: Изображение Midjourney

Почему кошка не всегда хочет, чтобы ее трогали?

Иногда кошки могут быть менее терпимыми к прикосновениям к своей мордочке. Это может быть связано с настроением питомца или с физическим состоянием. Если кошка начинает нервничать или отстраняется от вашего прикосновения, возможно, ей некомфортно в данный момент. В таких случаях важно не настаивать и дать питомцу пространство.

Иногда кошки также становятся более чувствительными, если у них есть проблемы с кожей или раны. Прежде чем начать ласкать питомца, важно убедиться, что она здорова и не испытывает болевых ощущений.

Как правильно чесать кошку?

Чтобы кошка почувствовала себя комфортно и вы уважали её личное пространство, следуйте этим простым рекомендациям:

  1. Двигайтесь нежно и плавно, кошки предпочитают мягкие прикосновения.
  2. Избегайте сильного надавливания, чтобы не вызвать дискомфорт.
  3. Начинайте медленно и внимательно наблюдайте за реакцией вашего питомца.
  4. Используйте разнообразные движения: лёгкие гладкие движения, круговые массажные прикосновения и почесывания пальцами.

Если кошка сама предлагает свою голову или щеку для ласк, это значит, что ей нравится и вы можете продолжать.

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