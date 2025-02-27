Мурчание и любовь: почему кошки обожают, когда мы чешем их подбородок и щеки

Когда кошки еще котенками, их матери часто лижут их мордочки, чтобы не только очистить их от грязи, но и проявить свою любовь и заботу. Эти первые прикосновения запоминаются на всю жизнь. Даже во взрослом возрасте кошка будет воспринимать ласки в этих областях как напоминание о заботе и любви, которые она ощущала в младенчестве.