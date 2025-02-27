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Posted 27 февраля, 08:52

Published 27 февраля, 08:52

Modified 27 февраля, 09:42

Updated 27 февраля, 09:42

Красная икра подорожала на 30% в Башкортостане

Это не цены, а грабеж: красная икра теряет популярность в Башкирии

27 февраля 2025, 08:52
Фото: mkset.ru.

Красная икра подорожала на 30% в Башкортостане

Излюбленный многими рыбный деликатес теперь стоит почти половину МРОТа, сообщили Mkset в четверг, 27 февраля, эксперты портала «Чек Индекс».
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Аналитики сервиса «Чек Индекс» оценили динамику стоимости красной икры в регионах России и представили данные о ценах на деликатес на февраль 2025 года в сравнении с прошлым годом. По данным экспертов портала, за год цена красной икры в России увеличилась на 29%. Средняя цена за кило рыбного деликатеса на начало 2025 года составляет ₽8`985. Но это — уже подешевевшее предложение. Так, в ноябре 2024 года килограмм красной икры стоит в России на 10% больше, чем сейчас. Спрос на угощение в России за год упал на 16%.

— Медианная цена килограмма натуральной красной икры в Республике Башкортостан на начало 2025 года составила ₽9`101. Стоимость угощения за год выросла на 30%, а число его покупок упало на 19%, — сообщили Mkset в «Чек Индекс».

Авторы обзора отмечают, что чаще всего россияне покупают красную икру банками по 250-300 грамм. Это приобретение обходится покупателям розничных точек в ₽2`960, или на 23% дороже, чем в 2024 году. Своё объяснение нашло и снижение цен: сработал классический закон рынка «спрос — предложение» после предновогоднего ажиотажа.

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Напомним, ранее Mkset рассказал об инфляции на примере стоимости икры в магазинах Уфы.

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