Это не цены, а грабеж: красная икра теряет популярность в Башкирии

Аналитики сервиса «Чек Индекс» оценили динамику стоимости красной икры в регионах России и представили данные о ценах на деликатес на февраль 2025 года в сравнении с прошлым годом. По данным экспертов портала, за год цена красной икры в России увеличилась на 29%. Средняя цена за кило рыбного деликатеса на начало 2025 года составляет ₽8`985. Но это — уже подешевевшее предложение. Так, в ноябре 2024 года килограмм красной икры стоит в России на 10% больше, чем сейчас. Спрос на угощение в России за год упал на 16%.