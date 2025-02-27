Это не цены, а грабеж: красная икра теряет популярность в Башкирии

Posted 27 февраля, 08:52
Published 27 февраля, 08:52
Modified 27 февраля, 09:42
Updated 27 февраля, 09:42
Аналитики сервиса «Чек Индекс» оценили динамику стоимости красной икры в регионах России и представили данные о ценах на деликатес на февраль 2025 года в сравнении с прошлым годом. По данным экспертов портала, за год цена красной икры в России увеличилась на 29%. Средняя цена за кило рыбного деликатеса на начало 2025 года составляет ₽8`985. Но это — уже подешевевшее предложение. Так, в ноябре 2024 года килограмм красной икры стоит в России на 10% больше, чем сейчас. Спрос на угощение в России за год упал на 16%.
— Медианная цена килограмма натуральной красной икры в Республике Башкортостан на начало 2025 года составила ₽9`101. Стоимость угощения за год выросла на 30%, а число его покупок упало на 19%, — сообщили Mkset в «Чек Индекс».
Авторы обзора отмечают, что чаще всего россияне покупают красную икру банками по 250-300 грамм. Это приобретение обходится покупателям розничных точек в ₽2`960, или на 23% дороже, чем в 2024 году. Своё объяснение нашло и снижение цен: сработал классический закон рынка «спрос — предложение» после предновогоднего ажиотажа.