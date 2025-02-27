Каримсаков: Казахстан и Россия имеют большой потенциал для сотрудничества

По его словам, если российские компании хотят открыть филиал в Казахстане, они могут сделать это с помощью eGov и лицензии всего за несколько дней, даже не посещая страну. Например, можно зарегистрировать компанию в Казахстане, находясь в Москве. У стран схожий правовой режим для бизнеса, и обе страны являются членами ЕАЭС, формируя общеэкономический рынок. В настоящее время ведется работа над созданием условий для безбарьерного сотрудничества, что позволяет ежедневно улучшать условия для сотрудничества представителей бизнеса Казахстана и России.