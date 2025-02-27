Каримсаков: Казахстан и Россия имеют большой потенциал для сотрудничества

Posted 27 февраля, 10:21
Published 27 февраля, 10:21
Modified 27 февраля, 10:23
Updated 27 февраля, 10:23
Сотрудничество активно развивается в таких областях, как машиностроение, авиастроение, нефтегазовая отрасль и энергетика. Россия занимает второе место среди торговых партнеров Казахстана после Китая, отметил чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в России Даурен Абаев. Он добавил, что с каждым годом государства усиливают деловые связи, в том числе благодаря цифровым технологиям.
По его словам, если российские компании хотят открыть филиал в Казахстане, они могут сделать это с помощью eGov и лицензии всего за несколько дней, даже не посещая страну. Например, можно зарегистрировать компанию в Казахстане, находясь в Москве. У стран схожий правовой режим для бизнеса, и обе страны являются членами ЕАЭС, формируя общеэкономический рынок. В настоящее время ведется работа над созданием условий для безбарьерного сотрудничества, что позволяет ежедневно улучшать условия для сотрудничества представителей бизнеса Казахстана и России.
Стоит отметить, что самая длинная сухопутная граница у России именно с Казахстаном, а торговые отношения между государствами продолжаются более пятисот лет. Сегодня, несмотря на существующие вызовы, сотрудничество продолжает развиваться.
Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин отметил, что раз страны тесно сотрудничают, то возникают и проблемные вопросы. Они касаются транспортно-логистической сферы и системы взаиморасчетов из-за различных ограничений, наложенных на Россию. Катырин напомнил, что на Российскую Федерацию наложено более 21 тысячи санкций. Это, безусловно, влияет не только на саму страну, но и на ключевых партнеров. Тем не менее есть Российско-Казахстанский деловой совет, который взаимодействует с межправительственной комиссией и на правительственном уровне поднимает вопросы, озвученные предпринимателями.
На встрече также обсуждались перспективы сотрудничества между двумя государствами.
Председатель правления Внешнеторговой палаты Казахстана Мурат Каримсаков отметил, что сегодня необходимо не только реализовывать, но и расширять торгово-экономические связи, увеличивать обороты, для чего имеются все необходимые предпосылки. Важно развивать трансграничную торговлю и трансграничное взаимодействие, а также реализовывать инвестиционные проекты в ключевых отраслях. Особое внимание следует уделить зеленой энергетике. Казахстан и Россия обладают значительным потенциалом в этой сфере — это и ветровая, и солнечная энергия, а также энергия воды. И это наши стратегические резервы, которые могут стать дополнительным импульсом для экономического роста.
Кроме совместных проектов в области зеленой энергетики, бизнес и представители власти также отметили значительный потенциал для развития туризма.