Как очистить засор в трубах быстро и без химии: бабушкин способ с содой

Почти каждый сталкивался с проблемой медленного слива воды. Если эта проблема не решается вовремя, она может привести к более серьезным последствиям — засорение трубы может дойти до полной блокировки, что потребует дорогостоящих услуг сантехников. Однако не все так страшно, как кажется, и в большинстве случаев можно решить проблему самостоятельно, не прибегая к использованию агрессивных химикатов.