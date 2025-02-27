Интернет-магазин наркотиков открыли в Уфе

Posted 27 февраля, 07:26
Published 27 февраля, 07:26
Modified 27 февраля, 09:54
Updated 27 февраля, 09:54
В апреле прошлого года 28-летний мужчина создал вышеуказанный магазин с запретными «удовольствиями» и позвал туда подругу администрировать его работу.
Через месяц молодой человек купил в регионе оптовую партию наркотиков. Он расфасовал вещества на мелкие дозы, чтобы потом продавать в столице Башкирии, но горожанину помешали полицейские.
Наркотики были изъяты, а дельцы задержаны. Они во всём сознались. Дело направилось в Октябрьский райсуд столицы Башкирии.
Ранее сообщалось о курьёзном случае в Салаватском суде. Там подсудимый принёс наркотики на свой процесс по делу о наркотиках.