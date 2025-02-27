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Posted 27 февраля, 07:26

Published 27 февраля, 07:26

Modified 27 февраля, 09:54

Updated 27 февраля, 09:54

В Уфе осудят организаторов крупного интернет-магазина наркотиков

Интернет-магазин наркотиков открыли в Уфе

27 февраля 2025, 07:26
Фото: 1MI.

В Уфе осудят организаторов крупного интернет-магазина наркотиков

Организатора и администраторшу интернет-магазина по продаже наркотиков в столице Республики Башкортостан ждёт суд, сообщает прокуратура РБ в четверг, 27 февраля.

В апреле прошлого года 28-летний мужчина создал вышеуказанный магазин с запретными «удовольствиями» и позвал туда подругу администрировать его работу.

В Уфе на крипту зарабатывают наркотиками
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Через месяц молодой человек купил в регионе оптовую партию наркотиков. Он расфасовал вещества на мелкие дозы, чтобы потом продавать в столице Башкирии, но горожанину помешали полицейские.

Наркотики были изъяты, а дельцы задержаны. Они во всём сознались. Дело направилось в Октябрьский райсуд столицы Башкирии.

Ранее сообщалось о курьёзном случае в Салаватском суде. Там подсудимый принёс наркотики на свой процесс по делу о наркотиках.

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