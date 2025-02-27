Хоккеист из Башкирии погиб на СВО

Posted 27 февраля, 05:14
Published 27 февраля, 05:14
Modified 27 февраля, 05:17
Updated 27 февраля, 05:17
Виталий Шартаев родился в Белорецке и завершил обучение в школе № 18. Он получил профессию плотника-паркетчика в ПУ № 26. Затем прошел срочную службу в Приморском крае. После армии работал, в последнее время — на вахте.
В прошлом году заключил контракт и поехал в зону СВО. Служил стрелком в штурмовой роте. Погиб, выполняя боевое задание.
В администрации отмечают, что молодой человек был честным, добрым и отзывчивым. В юности увлекался лыжами и хоккеем, был душой компании.
— Виталик мы тебя не забудем, будем помнить тебя. Очень жаль, — написала Яна Ф.
Ранее сообщалось, что в ходе специальной военной операции погиб полицейский из Республики Башкортостан.