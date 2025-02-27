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Posted 27 февраля, 05:14

Published 27 февраля, 05:14

Modified 27 февраля, 05:17

Updated 27 февраля, 05:17

Вахтовик из Башкирии погиб на СВО

Хоккеист из Башкирии погиб на СВО

27 февраля 2025, 05:14
Фото: Администрация Белорецкого района.

Вахтовик из Башкирии погиб на СВО

В башкирском городе Белорецке простились с 28-летним Виталием Шартаевым, погибшим в ходе СВО, сообщает администрация района в четверг, 27 февраля.

Виталий Шартаев родился в Белорецке и завершил обучение в школе № 18. Он получил профессию плотника-паркетчика в ПУ № 26. Затем прошел срочную службу в Приморском крае. После армии работал, в последнее время — на вахте.

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В прошлом году заключил контракт и поехал в зону СВО. Служил стрелком в штурмовой роте. Погиб, выполняя боевое задание.

В администрации отмечают, что молодой человек был честным, добрым и отзывчивым. В юности увлекался лыжами и хоккеем, был душой компании.

— Виталик мы тебя не забудем, будем помнить тебя. Очень жаль, — написала Яна Ф.

Ранее сообщалось, что в ходе специальной военной операции погиб полицейский из Республики Башкортостан.

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