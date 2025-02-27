Эксперты советуют периодически засыпать рис в чайник — для чего это нужно?

Накипь — это результат испарения жесткой воды, в которой содержится множество минералов. Постепенно эти минералы оседают на внутренних стенках чайника, образуя известковый налет. Хотя использование воды с таким налетом не представляет угрозы для здоровья, оно может повредить сам чайник. С каждым новым слоем накипи прибор работает все хуже, и со временем может потребоваться замена. Кроме того, известковый осадок может нарушать теплопроводность, что заставляет чайник работать с меньшей эффективностью и увеличивает время накипания воды.