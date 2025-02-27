Ефимов рассказал о строительстве в Москве 74 новостроек по реновации в прошлом году

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что новые жилые дома распределены по 44 районам Москвы. Лидером по количеству новостроек является Головинский район, где построено шесть домов на 835 квартир улучшенной планировки. В районе Перово возведено пять домов, рассчитанных на 1084 квартиры, а в Люблине — четыре дома, включающих 1091 квартиру.