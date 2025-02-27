Ефимов рассказал о строительстве в Москве 74 новостроек по реновации в прошлом году

Posted 27 февраля, 12:02
Published 27 февраля, 12:02
Modified 27 февраля, 12:02
Updated 27 февраля, 12:02
Суммарная площадь введенного в эксплуатацию жилья превышает 1,3 миллиона квадратных метров. Как уточнил Владимир Ефимов, новостройки расположены на территории 11 административных округов Москвы, информирует mos.ru. Больше всего новых комплексов построили в восточной (20 объектов) и северной (15 объектов) частях города. На северо-востоке и юго-востоке столицы построили по девять жилых комплексов.
Жилые объекты возводятся как на специально отведенных площадках, так и на участках, освобожденных от старого жилого фонда.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что новые жилые дома распределены по 44 районам Москвы. Лидером по количеству новостроек является Головинский район, где построено шесть домов на 835 квартир улучшенной планировки. В районе Перово возведено пять домов, рассчитанных на 1084 квартиры, а в Люблине — четыре дома, включающих 1091 квартиру.
В рамках строительства новостроек была благоустроена инфраструктура окружающих территорий. В обустроенных зонах появились игровые площадки для детей, площадки для занятий спортом, места для отдыха, а также осуществлен монтаж уличного освещения и систем видеонаблюдения.
Контролирует все этапы строительства жилых зданий, возводимых по программе реновации в Москве, Мосгосстройнадзор. В ходе работ инспекторы совершили более 600 выездных проверок, в рамках которых оценивалось соответствие фактического выполнения работ утвержденному проекту. Специалисты Центра экспертиз принимали участие в проверочных мероприятиях для комплексного исследования конструктива зданий и используемых материалов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин представил результаты программы реновации за прошедший год. Подробные сведения о программе можно найти на официальном сайте mos.ru.
Программа реновации была запущена в конце лета 2017 года. Она охватывает около миллиона жителей Москвы и предполагает переселение из 5176 домов. Недавно Собянин дал указание вдвое ускорить темпы реализации данной программы.