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Posted 27 февраля, 11:36

Published 27 февраля, 11:36

Modified 27 февраля, 14:37

Updated 27 февраля, 14:37

В Башкирии участились мошенничества от имени депутатов

Депутаты-мошенники завелись в Башкирии

27 февраля 2025, 11:36
Фото: 1MI.

В Башкирии участились мошенничества от имени депутатов

В Башкирии в последние дни участились мошенничества от имени депутатов парламента региона, сообщает Госсобрание РБ в четверг, 27 февраля.

Аферисты шлют «липовые» письма и смски, а также звонят, представляясь парламентариями. Звонящие под любыми предлогами требуют от жертв перевести деньги или передать личную информацию.

Такие мошеннические рассылки приходят не только нынешним коллегам депутатов, но и бывшим сотрудникам, а также предпринимателям. Мошенники используют различные технические трюки, в том числе, фишинговые ссылки и сайты, копирующие официальные.

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Спикер Курултая Башкирии Константин Толкачев заявил, что ни один депутат не будет просить отправить ему личную информацию и деньги. Он призвал граждан быть внимательными.

Ранее сообщалось, что житель ЗАТО Межгорье в Республике Башкортостан отдал мошенникам ₽7,6 млн.

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