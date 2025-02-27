Депутаты-мошенники завелись в Башкирии

Posted 27 февраля, 11:36
Published 27 февраля, 11:36
Modified 27 февраля, 14:37
Updated 27 февраля, 14:37
Аферисты шлют «липовые» письма и смски, а также звонят, представляясь парламентариями. Звонящие под любыми предлогами требуют от жертв перевести деньги или передать личную информацию.
Такие мошеннические рассылки приходят не только нынешним коллегам депутатов, но и бывшим сотрудникам, а также предпринимателям. Мошенники используют различные технические трюки, в том числе, фишинговые ссылки и сайты, копирующие официальные.
Спикер Курултая Башкирии Константин Толкачев заявил, что ни один депутат не будет просить отправить ему личную информацию и деньги. Он призвал граждан быть внимательными.
Ранее сообщалось, что житель ЗАТО Межгорье в Республике Башкортостан отдал мошенникам ₽7,6 млн.