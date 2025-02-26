Зумеры нашли способ, как пылесос превратить в ароматный диффузор с помощью ваты

Суть идеи проста. Для начала понадобится несколько ватных шариков и любое эфирное масло — выбирайте ароматы по вкусу: от освежающей мяты до уютной ванили. Эти шарики смачивают несколькими каплями масла и помещают внутрь пылесоса, в отсек для пыли или на фильтр. Во время работы устройства горячий воздух проходит через эфирное масло, наполняя дом его ароматом.