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Posted 26 февраля, 12:32

Published 26 февраля, 12:32

Modified 26 февраля, 12:41

Updated 26 февраля, 12:41

Уфимка потеряла квартиру из-за стипендии

Жадность девушку сгубила: уфимка лишилась жилья из-за мошенников

26 февраля 2025, 12:32
Фото: 1MI.

Уфимка потеряла квартиру из-за стипендии

Молодая девушка потеряла более 1,5 миллионов рублей и лишилась единственного жилья, сообщает в среду, 26 февраля, МВД по РБ.

Схема обмана началась с сообщения в мессенджере о перерасчете стипендии якобы из университета, в котором девушка ранее училась. Ее попросили продиктовать код из СМС, и, не заподозрив подвоха, она это сделала. Так мошенники получили доступ к ее аккаунту на «Госуслугах». Затем девушке позвонили лжесотрудники полиции, которые заявили, что она подозревается в переводе денег за границу и на нее оформлен кредит мошенниками. Чтобы «спасти» деньги, ей велели оформить «встречный» кредит. Девушка засомневалась, но мошенники прислали ей липовые документы, якобы подтверждающие их слова, и номера «резервных» счетов.

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Под давлением мошенников девушка обналичила свои накопления (₽180`000) и перевела на указанные счета. Затем она взяла два кредита на общую сумму более ₽350`000, говоря в банках, что деньги нужны на покупку авто (так велели мошенники). Кульминацией обмана стал звонок от лжесорудника Росреестра, который сообщил о доверенности на распоряжение ее недвижимостью. Чтобы «не потерять квартиру», аферисты велели провести мнимую сделку по продаже квартиры. Девушке даже продиктовали номер риелтора, с которым она встретилась и продала квартиру за один миллион рублей, переведя деньги на продиктованные счета.

Мошенники обещали, что риелтора задержат после сделки, договор аннулируют, а кредиты закроют. Но после перевода денег аферисты перестали выходить на связь. Только тогда девушка поняла, что ее обманули, и рассказала обо всем матери, а позже полиции.

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Как ранее сообщал Mkset, житель Уфы решил быстро разбогатеть, но его авантюра с массовой скупкой сим-карт привела его прямиком на скамью подсудимых.

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