Жадность девушку сгубила: уфимка лишилась жилья из-за мошенников

Схема обмана началась с сообщения в мессенджере о перерасчете стипендии якобы из университета, в котором девушка ранее училась. Ее попросили продиктовать код из СМС, и, не заподозрив подвоха, она это сделала. Так мошенники получили доступ к ее аккаунту на «Госуслугах». Затем девушке позвонили лжесотрудники полиции, которые заявили, что она подозревается в переводе денег за границу и на нее оформлен кредит мошенниками. Чтобы «спасти» деньги, ей велели оформить «встречный» кредит. Девушка засомневалась, но мошенники прислали ей липовые документы, якобы подтверждающие их слова, и номера «резервных» счетов.