Зэк украл золото в Башкирии

Мужчина отбывал наказание за кражу в исправительном центре в башкирском городе Ишимбае. Несмотря на это, он могу выходить в город. «Недозаключённый» решил воспользоваться такой возможностью для своих грязных делишек. С ноября 2023 года по начало следующего года мужчина залез в пару домов в селе Ишеево и забрал оттуда золота на ₽600`000.