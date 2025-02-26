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Posted 26 февраля, 10:47

Published 26 февраля, 10:47

Modified 26 февраля, 11:38

Updated 26 февраля, 11:38

Заключённый воровал золото в домах в Башкирии

Зэк украл золото в Башкирии

26 февраля 2025, 10:47
Фото: 1MI.

Заключённый воровал золото в домах в Башкирии

Житель Кушнаренковского района осуждён за кражу ювелирных украшений, сообщает прокуратура Республики Башкортостан в среду, 26 февраля.

Мужчина отбывал наказание за кражу в исправительном центре в башкирском городе Ишимбае. Несмотря на это, он могу выходить в город. «Недозаключённый» решил воспользоваться такой возможностью для своих грязных делишек. С ноября 2023 года по начало следующего года мужчина залез в пару домов в селе Ишеево и забрал оттуда золота на ₽600`000.

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Все «золотые» кражи любитель полазить по чужим домам совершал в спортивном костюме. Он решил выбросить эту одежду, чтобы отвести от себя подозрения, мол, вдруг кто заметил его в костюме. Мужчина думал, что это ему поможет, но нет — не помогло.

Житель региона признал свою вину. Он отправился в ИК общего режима на пять с половиной лет.

Ранее Mkset писал, что заезжие «гастролёры» понадёргали дорогостоящие детали с элитных иномарок в Уфе.

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