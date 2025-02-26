Зэк украл золото в Башкирии

Posted 26 февраля, 10:47
Published 26 февраля, 10:47
Modified 26 февраля, 11:38
Updated 26 февраля, 11:38
Мужчина отбывал наказание за кражу в исправительном центре в башкирском городе Ишимбае. Несмотря на это, он могу выходить в город. «Недозаключённый» решил воспользоваться такой возможностью для своих грязных делишек. С ноября 2023 года по начало следующего года мужчина залез в пару домов в селе Ишеево и забрал оттуда золота на ₽600`000.
Все «золотые» кражи любитель полазить по чужим домам совершал в спортивном костюме. Он решил выбросить эту одежду, чтобы отвести от себя подозрения, мол, вдруг кто заметил его в костюме. Мужчина думал, что это ему поможет, но нет — не помогло.
Житель региона признал свою вину. Он отправился в ИК общего режима на пять с половиной лет.
Ранее Mkset писал, что заезжие «гастролёры» понадёргали дорогостоящие детали с элитных иномарок в Уфе.