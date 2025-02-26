Вокалист Глеб Викторов попал под уголовное преследование из-за поддельных прав

В августе 2022 года в Москве музыканта задержали за управление BMW без прав и снова оштрафовали на 30 тыс. руб. Лишенный прав Викторов управлял автомобилем без документов даже после истечения срока наказания. Впервые исполнитель получил права в 2014 году в возрасте 18 лет, а в 2019 году стал владельцем нового водительского удостоверения. Это могло случиться после потери прежних документов.