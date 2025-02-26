Вокалист Глеб Викторов попал под уголовное преследование из-за поддельных прав

Posted 26 февраля, 13:36
Published 26 февраля, 13:36
Modified 26 февраля, 13:38
Updated 26 февраля, 13:38
Как сообщает «Постньюс», Викторов приобрел поддельный документ в Telegram в июне 2022 года, а в августе после предъявления подделки инспектору ГИБДД в Москве стал подозреваемым по уголовному делу. Сотрудник полиции поставил под сомнение подлинность документа и оформил его изъятие в присутствии понятых.
В октябре 2022 года на судебном слушании Викторов полностью признал свою вину. Помимо двухмесячного ограничения свободы певцу запретили покидать место жительства и обязали отмечаться в органах надзора.
Для поддельного удостоверения Викторов использовал номер своих прежних водительских прав. «Постньюс» сообщает, что Викторов и ранее нарушал закон. В частности, в августе 2020-го он был задержан в Брянске за вождение в нетрезвом состоянии и лишен водительских прав на полтора года. Также ему был назначен штраф — 30 тыс. руб.
В августе 2022 года в Москве музыканта задержали за управление BMW без прав и снова оштрафовали на 30 тыс. руб. Лишенный прав Викторов управлял автомобилем без документов даже после истечения срока наказания. Впервые исполнитель получил права в 2014 году в возрасте 18 лет, а в 2019 году стал владельцем нового водительского удостоверения. Это могло случиться после потери прежних документов.
В настоящее время музыканту принадлежат два авто — Porsche 911 Turbo S и новая Audi A6.