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Posted 26 февраля, 13:36

Published 26 февраля, 13:36

Modified 26 февраля, 13:38

Updated 26 февраля, 13:38

Вокалист Глеб Викторов попал под уголовное преследование из-за поддельных прав

Вокалист Глеб Викторов попал под уголовное преследование из-за поддельных прав

26 февраля 2025, 13:36
Фото: VK / Глеб Викторов.
Певец получил судимость в 2022 году, но общественность узнала об этом не так давно. Лидер группы «Три дня дождя» Глеб Викторов был фигурантом уголовного дела о покупке и использовании поддельных водительских прав.

Как сообщает «Постньюс», Викторов приобрел поддельный документ в Telegram в июне 2022 года, а в августе после предъявления подделки инспектору ГИБДД в Москве стал подозреваемым по уголовному делу. Сотрудник полиции поставил под сомнение подлинность документа и оформил его изъятие в присутствии понятых.

В октябре 2022 года на судебном слушании Викторов полностью признал свою вину. Помимо двухмесячного ограничения свободы певцу запретили покидать место жительства и обязали отмечаться в органах надзора.

Для поддельного удостоверения Викторов использовал номер своих прежних водительских прав. «Постньюс» сообщает, что Викторов и ранее нарушал закон. В частности, в августе 2020-го он был задержан в Брянске за вождение в нетрезвом состоянии и лишен водительских прав на полтора года. Также ему был назначен штраф — 30 тыс. руб.

В августе 2022 года в Москве музыканта задержали за управление BMW без прав и снова оштрафовали на 30 тыс. руб. Лишенный прав Викторов управлял автомобилем без документов даже после истечения срока наказания. Впервые исполнитель получил права в 2014 году в возрасте 18 лет, а в 2019 году стал владельцем нового водительского удостоверения. Это могло случиться после потери прежних документов.

В настоящее время музыканту принадлежат два авто — Porsche 911 Turbo S и новая Audi A6.

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