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Posted 26 февраля, 05:49

Published 26 февраля, 05:49

Modified 26 февраля, 08:52

Updated 26 февраля, 08:52

Пётр Заборов скончался в Уфе

Ветеран-долгожитель скончался в Башкирии

26 февраля 2025, 05:49
Фото: Орджоникидзевский район Уфы.

Пётр Заборов скончался в Уфе

Ветеран Великой Отечественной войны Пётр Заборов скончался в 99-летнем возрасте в Уфе, сообщили в администрации Орджоникидзевского района города в среду, 26 февраля.

До своего столетнего юбилея горожанин не дожил всего четыре месяца. Некролог местных властей гласит, что Заборов родился в Белебеевском районе Башкирии. На службу он попал уже в 17-летнем возрасте, в 1943 году.

— Его путь был непростым: сначала Тоцкие лагеря, учебный полк в Кувандыке, затем служба в Нальчике и Краснодарском крае. В июле 1945 года он служил в Ленинакане, — отметил глава Орджоникидзевского района Уфы Рустем Хамитов.

Демобилизован юноша был лишь в марте 1948 года.

В мирное время башкортостанец трудился на различных предприятиях региона, таких как Уфимский мотостроительный завод и Уфимский электроламповый завод. Имел звание заслуженного работника БАССР.

Что стало причиной смерти — в администрации не уточнили.

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