Ветеран-долгожитель скончался в Башкирии

Posted 26 февраля, 05:49
Published 26 февраля, 05:49
Modified 26 февраля, 08:52
Updated 26 февраля, 08:52
До своего столетнего юбилея горожанин не дожил всего четыре месяца. Некролог местных властей гласит, что Заборов родился в Белебеевском районе Башкирии. На службу он попал уже в 17-летнем возрасте, в 1943 году.
— Его путь был непростым: сначала Тоцкие лагеря, учебный полк в Кувандыке, затем служба в Нальчике и Краснодарском крае. В июле 1945 года он служил в Ленинакане, — отметил глава Орджоникидзевского района Уфы Рустем Хамитов.
Демобилизован юноша был лишь в марте 1948 года.
В мирное время башкортостанец трудился на различных предприятиях региона, таких как Уфимский мотостроительный завод и Уфимский электроламповый завод. Имел звание заслуженного работника БАССР.
Что стало причиной смерти — в администрации не уточнили.