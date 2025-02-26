В Уфе умер судья арбитражного суда Башкирии

Posted 26 февраля, 04:21
Published 26 февраля, 04:21
Modified 26 февраля, 09:22
Updated 26 февраля, 09:22
В связи с этим, как сообщается в записи, удовлетворено обращение врио председателя арбитражного суда Башкирии о прекращении полномочий судьи Азаматова.
По данным из открытых источников, Азат Азаматов родился 12 марта 1969 года. В 1994 году окончил БГУ по специальности «Правоведение». Был назначен на должность судьи указом президента России 17 марта 2001 года.
С 2009 года по 2021 год мужчина был главой пятого судебного состава коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений, входил в состав квалификационной коллегии судей Республики Башкортостан.
Ранее Mkset писал, что в Башкирии скончался известный чиновник.