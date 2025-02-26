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Posted 26 февраля, 04:21

Published 26 февраля, 04:21

Modified 26 февраля, 09:22

Updated 26 февраля, 09:22

Умер судья арбитражного суда Башкирии

В Уфе умер судья арбитражного суда Башкирии

26 февраля 2025, 04:21
Фото: 1MI.

Умер судья арбитражного суда Башкирии

Умер судья арбитражного суда Башкирии Азат Азаматов, следует из записи на сайте квалификационной коллегии судей РБ в среду, 26 февраля.

В связи с этим, как сообщается в записи, удовлетворено обращение врио председателя арбитражного суда Башкирии о прекращении полномочий судьи Азаматова.

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По данным из открытых источников, Азат Азаматов родился 12 марта 1969 года. В 1994 году окончил БГУ по специальности «Правоведение». Был назначен на должность судьи указом президента России 17 марта 2001 года.

С 2009 года по 2021 год мужчина был главой пятого судебного состава коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений, входил в состав квалификационной коллегии судей Республики Башкортостан.

Ранее Mkset писал, что в Башкирии скончался известный чиновник.

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