В Уфе откроют бассейн-долгострой

Инвестор возобновил стройку бассейна на улице Комсомольской в 2024 году. Сейчас готовность объекта уже превышает 75%. В комплексе будет четыре этажа. На них расположатся три бассейна, банный комплекс, фитнес, ресторан и детский клуб.