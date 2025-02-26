В Уфе откроют бассейн-долгострой

Posted 26 февраля, 09:39
Published 26 февраля, 09:39
Modified 26 февраля, 09:47
Updated 26 февраля, 09:47
Инвестор возобновил стройку бассейна на улице Комсомольской в 2024 году. Сейчас готовность объекта уже превышает 75%. В комплексе будет четыре этажа. На них расположатся три бассейна, банный комплекс, фитнес, ресторан и детский клуб.
Открытие «Атлантики» запланировано на 2025 год. Здесь появится 300 рабочих мест.
— Новые спортивные объекты — всегда хорошая новость, — пишет пользовательница Эмилия.
— Очень нужный объект, ждём открытия! , — написала Наталья П.
Ранее Mkset писал, что в столице Республики Башкортостан планируют создать передвижной музей истории спецоперации. Предполагается, что проект обойдётся в ₽7 млн. Создавать экспозицию музея будут поэтапно.