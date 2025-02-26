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Posted 26 февраля, 09:39

Published 26 февраля, 09:39

Modified 26 февраля, 09:47

Updated 26 февраля, 09:47

В Уфе откроют новый бассейн

В Уфе откроют бассейн-долгострой

26 февраля 2025, 09:39
Фото: Администрация Октябрьского района Уфы.

В Уфе откроют новый бассейн

В столице Республике Башкортостан откроют плавательный комплекс «Атлантика», стройка которого была заморожена долгое время, сообщает глава администрации Октябрьского района города Антон Тарасов.

Инвестор возобновил стройку бассейна на улице Комсомольской в 2024 году. Сейчас готовность объекта уже превышает 75%. В комплексе будет четыре этажа. На них расположатся три бассейна, банный комплекс, фитнес, ресторан и детский клуб.

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Открытие «Атлантики» запланировано на 2025 год. Здесь появится 300 рабочих мест.

— Новые спортивные объекты — всегда хорошая новость, — пишет пользовательница Эмилия.
— Очень нужный объект, ждём открытия! , — написала Наталья П.

Ранее Mkset писал, что в столице Республики Башкортостан планируют создать передвижной музей истории спецоперации. Предполагается, что проект обойдётся в ₽7 млн. Создавать экспозицию музея будут поэтапно.

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