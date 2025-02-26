В Уфе квартиры взлетели в цене на 31%

Posted 26 февраля, 08:35
Published 26 февраля, 08:35
Modified 26 февраля, 09:27
Updated 26 февраля, 09:27
Согласно исследованию, в Уфе аренда студий и «однушек» до 32 квадратных метров подскочила в стоимости на 31,8% за год, и теперь средняя цена составляет ₽20 948 в месяц. Это, конечно, не рекорд по стране (в Чите цены взлетели аж на 86,4%), но ощутимо бьет по карману. В целом по России, как отмечают эксперты, маленькие квартиры подорожали в среднем на 30,8% за год и теперь стоят ₽23 006 в месяц. Москва тоже не отстает — цены там подскочили на 26,4%, достигнув ₽53 684 в месяц.
Почему же так происходит? Эксперты, объясняют это несколькими факторами:
Что же ждать дальше? Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на аренду, но уже более умеренными темпами.
Как ранее сообщал Mkset, жители башкирской столицы охотнее стали продавать недвижимость в IV квартале 2024 года.