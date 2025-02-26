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Posted 26 февраля, 08:35

Published 26 февраля, 08:35

Modified 26 февраля, 09:27

Updated 26 февраля, 09:27

Аренда квартир подорожала в Уфе

В Уфе квартиры взлетели в цене на 31%

26 февраля 2025, 08:35
Фото: 1MI.

Аренда квартир подорожала в Уфе

Аренда малогабаритных квартир в Уфе стала настоящим испытанием для кошелька, сообщает в среду, 26 февраля, федеральный портал «Мир квартир».

Согласно исследованию, в Уфе аренда студий и «однушек» до 32 квадратных метров подскочила в стоимости на 31,8% за год, и теперь средняя цена составляет ₽20 948 в месяц. Это, конечно, не рекорд по стране (в Чите цены взлетели аж на 86,4%), но ощутимо бьет по карману. В целом по России, как отмечают эксперты, маленькие квартиры подорожали в среднем на 30,8% за год и теперь стоят ₽23 006 в месяц. Москва тоже не отстает — цены там подскочили на 26,4%, достигнув ₽53 684 в месяц.

Почему же так происходит? Эксперты, объясняют это несколькими факторами:

  • Рост спроса: Маленькие квартиры дешевле стандартных «однушек», поэтому пользуются популярностью у арендаторов с ограниченным бюджетом.
  • Рост предложения (но не продаж): Многие владельцы квартир-студий в новостройках, купленных с инвестиционными целями, не могут их продать из-за высоких ипотечных ставок. Зато аренда стала выгодной, поэтому они предпочитают сдавать жилье.

Что же ждать дальше? Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на аренду, но уже более умеренными темпами.

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Как ранее сообщал Mkset, жители башкирской столицы охотнее стали продавать недвижимость в IV квартале 2024 года.

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