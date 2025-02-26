В России производят препарат для решения проблемы лишнего веса

В мире растет число диагностируемых случаев ожирения и диабета, что приводит к увеличению спроса и цен на инновационные лекарства. Для обеспечения доступности препаратов для всех нуждающихся необходим контроль цен на государственном уровне. Это имеет общегосударственное значение, поскольку борьба с избыточным весом — это предотвращение многих болезней, требующих дорогостоящего лечения. И это важно не только для людей.