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Posted 26 февраля, 12:54

Published 26 февраля, 12:54

Modified 26 февраля, 12:57

Updated 26 февраля, 12:57

В Башкирии проверят систему оповещения населения

В Башкирии завоют сирены — что нам ждать 5 марта

26 февраля 2025, 12:54
Фото: 1MI.

В Башкирии проверят систему оповещения населения

В Республике Башкортостан 5 марта проверят систему оповещения населения, сообщает Госкомитет РБ по ЧС в среду, 26 февраля.

Проверку сопроводят воющие до трёх минут сирены, а также передачи сообщений по радио и телевидению.

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В администрации Стерлитамака со ссылкой на единую диспетчерскую службу уточняют, что проверка системы начнётся в десять часов утра и продлится пятьдесят минут. 14 минут из них — с 10:30 до 10:44 — и будут периодически включаться сирены и передаваться сообщения.

Отмечается, что данное мероприятие носит плановый характер.

Ранее Mkset писал, что в уфимском парке «Кашкадан» в Сипайлово горожанам раздавали инструкции о том, как вести себя и что делать при атаке беспилотников.

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