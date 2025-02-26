В Башкирии завоют сирены — что нам ждать 5 марта

Posted 26 февраля, 12:54
Published 26 февраля, 12:54
Modified 26 февраля, 12:57
Updated 26 февраля, 12:57
Проверку сопроводят воющие до трёх минут сирены, а также передачи сообщений по радио и телевидению.
В администрации Стерлитамака со ссылкой на единую диспетчерскую службу уточняют, что проверка системы начнётся в десять часов утра и продлится пятьдесят минут. 14 минут из них — с 10:30 до 10:44 — и будут периодически включаться сирены и передаваться сообщения.
Отмечается, что данное мероприятие носит плановый характер.
Ранее Mkset писал, что в уфимском парке «Кашкадан» в Сипайлово горожанам раздавали инструкции о том, как вести себя и что делать при атаке беспилотников.