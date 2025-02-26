В Башкирии завоют сирены — что нам ждать 5 марта

В администрации Стерлитамака со ссылкой на единую диспетчерскую службу уточняют, что проверка системы начнётся в десять часов утра и продлится пятьдесят минут. 14 минут из них — с 10:30 до 10:44 — и будут периодически включаться сирены и передаваться сообщения.