В Башкирии запретят торговать алкоголем с марта

Posted 26 февраля, 06:17
Published 26 февраля, 06:17
Modified 26 февраля, 08:42
Updated 26 февраля, 08:42
По словам спикера Курултая РБ Константина Толкачева, новый запрет позволит решить проблему магазинов в жилых массивах, которые маскируются под точки общественного питания и фактически продают спиртное круглосуточно.
Законом установлен запрет на розничную продажу алкоголя при оказании услуг общепита (за исключением ресторанов) с 23:00 до 08:00, в случае если точка находится в многоквартирном доме или рядом с жилым зданием.
Лишь в новогоднюю ночь таким «наливайкам» будут предоставлены четыре часа для работы ночью.
Ранее Mkset писал, что в минувшие выходные в башкирском городе Нефтекамске подросток отравился алкоголем.