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Posted 26 февраля, 06:17

Published 26 февраля, 06:17

Modified 26 февраля, 08:42

Updated 26 февраля, 08:42

С марта в Башкирии будет запрещена ночная торговля алкоголем

В Башкирии запретят торговать алкоголем с марта

26 февраля 2025, 06:17
Фото: mkset.ru.

С марта в Башкирии будет запрещена ночная торговля алкоголем

В Республике Башкортостан с 1 марта начнётся действие запрета на торговлю алкоголем в жилой зоне ночью, сообщает региональный парламент в среду, 26 февраля.

По словам спикера Курултая РБ Константина Толкачева, новый запрет позволит решить проблему магазинов в жилых массивах, которые маскируются под точки общественного питания и фактически продают спиртное круглосуточно.

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Законом установлен запрет на розничную продажу алкоголя при оказании услуг общепита (за исключением ресторанов) с 23:00 до 08:00, в случае если точка находится в многоквартирном доме или рядом с жилым зданием.

Лишь в новогоднюю ночь таким «наливайкам» будут предоставлены четыре часа для работы ночью.

Ранее Mkset писал, что в минувшие выходные в башкирском городе Нефтекамске подросток отравился алкоголем.

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