В Башкирии семьям раздают землю

Posted 26 февраля, 05:10
Published 26 февраля, 05:10
Modified 26 февраля, 09:05
Updated 26 февраля, 09:05
У семей, которые воспитывают ребенка с инвалидностью, появилась возможность бесплатно получить землю для строительства собственного дома. Минземимущества РБ совместно с ЦУР Башкортостана подготовили подробную инструкцию о том, как это сделать.
Земля предоставляется для индивидуального жилищного строительства, то есть вы сможете построить дом, максимально отвечающий потребностям вашей семьи и вашего ребенка.
Первый шаг — встать на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий. Это можно сделать:
Для постановки на учет необходимо предоставить следующие документы:
Важно помнить, что земельный участок предоставляется бесплатно только один раз.
Как ранее сообщал Mkset, с 2026 года работающие родители в Башкирии смогут платить меньше налогов, а разницу получать обратно.