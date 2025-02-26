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Posted 26 февраля, 05:10

Published 26 февраля, 05:10

Modified 26 февраля, 09:05

Updated 26 февраля, 09:05

В Башкирии семьям раздают землю

В Башкирии семьям раздают землю

26 февраля 2025, 05:10
Фото: 1MI.
В регионе стартовала программа, дающая шанс некоторым семьям получить бесплатный земельный участок под строительство жилья, сообщает в среду, 26 февраля, ЦУР Башкортостана.

У семей, которые воспитывают ребенка с инвалидностью, появилась возможность бесплатно получить землю для строительства собственного дома. Минземимущества РБ совместно с ЦУР Башкортостана подготовили подробную инструкцию о том, как это сделать.

Земля предоставляется для индивидуального жилищного строительства, то есть вы сможете построить дом, максимально отвечающий потребностям вашей семьи и вашего ребенка.

Первый шаг — встать на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий. Это можно сделать:

  • Через портал «Госуслуги Башкортостан»
  • В МФЦ (многофункциональном центре)
  • В администрации вашего муниципалитета.
  • Жители Уфы могут обратиться в администрацию своего района или в Минземимущества РБ (Цюрупы, 13).
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Для постановки на учет необходимо предоставить следующие документы:

  • Копии паспортов супругов (или родителя) и ребенка (если ему 14 лет и больше).
  • Если за вас действует представитель — доверенность.
  • Копия свидетельства о рождении ребенка.
  • Сведения об инвалидности (из «Единой централизованной цифровой платформы в социальной сфере» или копия справки об инвалидности).
  • Справка об имеющейся недвижимости. (Есть исключения для рожденных после 21.07.1997).

Важно помнить, что земельный участок предоставляется бесплатно только один раз.

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Как ранее сообщал Mkset, с 2026 года работающие родители в Башкирии смогут платить меньше налогов, а разницу получать обратно.

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