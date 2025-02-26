В Башкирии наводят порядок с лекарствами

Posted 26 февраля, 04:30
Published 26 февраля, 04:30
Modified 26 февраля, 09:21
Updated 26 февраля, 09:21
Как стало известно, 25 февраля состоялось совещание под руководством министра здравоохранения РБ Айрата Рахматуллина, посвященное вопросам лекарственного обеспечения населения. В нем приняли участие ключевые специалисты Минздрава и руководители медицинских организаций Башкортостана.
Основной темой обсуждения стал порядок выписки рецептов и устранение сложностей, возникающих при взаимодействии между пациентами, врачами и аптеками. Чтобы оперативно решать вопросы, возникающие у медорганизаций при выписке рецептов, в «Башфармации» определили консультантов.
Кроме того, 25 февраля во всех медицинских организациях Башкирии прошли личные приемы главных врачей. Любой житель мог обратиться к руководителю медучреждения со своим вопросом, и, как оказалось, вопросы лекарственного обеспечения волнуют многих. До 2 марта приемы проведут заместители главврачей по медицинской части и заведующие поликлиниками, чтобы охватить как можно больше жителей.
Как ранее сообщал Mkset, Минздрав Башкирии предостерег жителей региона от необдуманного «блинного обжорства».