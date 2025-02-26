В Башкирии наводят порядок с лекарствами

Кроме того, 25 февраля во всех медицинских организациях Башкирии прошли личные приемы главных врачей. Любой житель мог обратиться к руководителю медучреждения со своим вопросом, и, как оказалось, вопросы лекарственного обеспечения волнуют многих. До 2 марта приемы проведут заместители главврачей по медицинской части и заведующие поликлиниками, чтобы охватить как можно больше жителей.