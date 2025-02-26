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Posted 26 февраля, 04:30

Published 26 февраля, 04:30

Modified 26 февраля, 09:21

Updated 26 февраля, 09:21

В Башкирии наводят порядок с лекарствами

В Башкирии наводят порядок с лекарствами

26 февраля 2025, 04:30
Фото: 1MI.
Минздрав Башкирии усиливает контроль за лекарственным обеспечением и упрощает процесс получения рецептов для жителей региона, сообщает в среду, 26 февраля, министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин.

Как стало известно, 25 февраля состоялось совещание под руководством министра здравоохранения РБ Айрата Рахматуллина, посвященное вопросам лекарственного обеспечения населения. В нем приняли участие ключевые специалисты Минздрава и руководители медицинских организаций Башкортостана.

Основной темой обсуждения стал порядок выписки рецептов и устранение сложностей, возникающих при взаимодействии между пациентами, врачами и аптеками. Чтобы оперативно решать вопросы, возникающие у медорганизаций при выписке рецептов, в «Башфармации» определили консультантов.

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Кроме того, 25 февраля во всех медицинских организациях Башкирии прошли личные приемы главных врачей. Любой житель мог обратиться к руководителю медучреждения со своим вопросом, и, как оказалось, вопросы лекарственного обеспечения волнуют многих. До 2 марта приемы проведут заместители главврачей по медицинской части и заведующие поликлиниками, чтобы охватить как можно больше жителей.

Как ранее сообщал Mkset, Минздрав Башкирии предостерег жителей региона от необдуманного «блинного обжорства».

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