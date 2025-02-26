Уфимцы занимают очереди на автобус

Поводом для обсуждений стало направление под номером 297 из посёлка 8 Марта. Как рассказала уфимка, автобус отправляется лишь раз в 20-30 минут. Такая регулярность, возможно, подходит для обычного времени, однако в утренний час пик люди попросту не могут уехать из-за перегруженности транспорта.