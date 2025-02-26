Уфимцы занимают очереди на автобус

Posted 26 февраля, 05:08
Published 26 февраля, 05:08
Modified 26 февраля, 09:06
Updated 26 февраля, 09:06
Поводом для обсуждений стало направление под номером 297 из посёлка 8 Марта. Как рассказала уфимка, автобус отправляется лишь раз в 20-30 минут. Такая регулярность, возможно, подходит для обычного времени, однако в утренний час пик люди попросту не могут уехать из-за перегруженности транспорта.
Так, с раннего утра людям приходится вставать в очередь. По словам горожанки, уже в 6:20 на месте встречи автобуса стоит толпа. Если же повременить и прийти чуть позже, есть риск и вовсе не уехать.
Портал UTV со ссылкой на администрацию города пишет, что маршрут только в январе 2025 года проверяли чиновники. Те якобы никаких проблем на направлении не увидели.
Ранее Mkset рассказывал о том, как уфимские чиновники на себе протестировали систему городского транспорта.