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Posted 26 февраля, 05:08

Published 26 февраля, 05:08

Modified 26 февраля, 09:06

Updated 26 февраля, 09:06

Дефицит автобусов возник в Уфе

Уфимцы занимают очереди на автобус

26 февраля 2025, 05:08
Фото: https://vk.com/radiyhab
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Дефицит автобусов возник в Уфе

Уфимцы сетуют на перегруженность автобусного маршрута из Забелья, крик души местные жители выразили в Сети в среду, 26 февраля.

Поводом для обсуждений стало направление под номером 297 из посёлка 8 Марта. Как рассказала уфимка, автобус отправляется лишь раз в 20-30 минут. Такая регулярность, возможно, подходит для обычного времени, однако в утренний час пик люди попросту не могут уехать из-за перегруженности транспорта.

Так, с раннего утра людям приходится вставать в очередь. По словам горожанки, уже в 6:20 на месте встречи автобуса стоит толпа. Если же повременить и прийти чуть позже, есть риск и вовсе не уехать.

Портал UTV со ссылкой на администрацию города пишет, что маршрут только в январе 2025 года проверяли чиновники. Те якобы никаких проблем на направлении не увидели.

Уфимским чиновникам нравится ездить на автобусах
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Ранее Mkset рассказывал о том, как уфимские чиновники на себе протестировали систему городского транспорта.

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